Khởi tố Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc, nguyên Kế toán trưởng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sông Cầu về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Báo Công an nhân dân cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sông Cầu, gồm:

- Võ Thanh Bình (SN 1967, Giám đốc Trung tâm),

- Nguyễn Phi Long (SN 1968, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên, nguyên Giám đốc Trung tâm),

- Huỳnh Tấn Anh (SN 1975, Phó Giám đốc Trung tâm)

- Ngô Hải Cường (SN 1983, nguyên kế toán trưởng Trung tâm)

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thu học phí vượt mức quy định, tự thành lập "Ban quản lý" lớp học

Theo kết quả điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sông Cầu (gọi tắt là Trung tâm) có nhiều sai phạm trong hoạt động giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Qua điều tra, Công an xác định: Đối với hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT trong các năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, Trung tâm đã tổ chức thu học phí vượt mức quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với 188 học viên thuộc 6 lớp, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm tự thành lập “Ban quản lý” các lớp học không đúng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Đồng thời sử dụng một phần tiền học phí thu của học viên để chi cho các thành viên trong “Ban quản lý”.

Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm ký hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sông Cầu (cũ), tổ chức 13 lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho 257 lao động nông thôn.

Các lớp đào tạo thuộc hai nghề mây tre đan và chăn nuôi - thú y, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hai nghề này không có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm.

Xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đào tạo

Cơ quan Công an còn xác định, trong quá trình đào tạo, Trung tâm còn để xảy ra nhiều sai phạm như: Tự quyết định mở hai ngành, nghề khi chưa đủ điều kiện; không giảng dạy đủ thời lượng, khối lượng học tập và kiến thức tối thiểu của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

Đối với các lớp chăn nuôi - thú y, Trung tâm không thực hiện đúng quy định về kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp.

Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can nói trên để xử lý theo quy định.