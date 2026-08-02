Phát hiện nhiều lượt giao dịch với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng: Khởi tố Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 người để điều tra

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chỉ trong khoảng 12 ngày diễn ra World Cup 2026, nhóm này bị xác định tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 2/8, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tấn Tài (SN 1981, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Minh Phúc (SN 1994, ngụ TP.HCM) và 15 người khác để điều tra về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, rạng sáng 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ công tác số 3 phối hợp Công an phường Chợ Lớn (TP.HCM) kiểm tra tại khu vực trước 201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn phát hiện Nguyễn Minh Phúc có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Công an thu 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 6/2026, Phúc được Phạm Tấn Tài cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet với hạn mức điểm để trực tiếp tham gia cá cược bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cả 2 thống nhất quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền để thanh toán định kỳ hàng tuần. Sau khi có tài khoản, Phúc không chỉ trực tiếp tham gia cá cược mà còn nảy sinh ý định tổ chức cho nhiều người khác cùng tham gia đánh bạc nhằm hưởng lợi.

Phúc sử dụng các phiếu giữ xe để ghi thông tin cá cược, bao gồm tên người chơi, đội bóng lựa chọn, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược. Người chơi có thể trực tiếp gặp Phúc hoặc liên hệ qua điện thoại, Zalo để đặt cược. Sau khi nhận thông tin, Phúc truy cập vào tài khoản cá cược trực tuyến để nhập các lệnh đặt cược tương ứng, đồng thời chủ động điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn tỷ lệ trên hệ thống nhằm hưởng chênh lệch.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng, công an triệu tập 26 người có liên quan là người tổ chức đánh bạc và tham gia cá cược. Qua đối chiếu lời khai, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an tra xác định có 15 người tham gia đánh bạc với số tiền đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự; một số đối tượng khác tham gia cá cược với số tiền dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên tiếp tục được xử lý theo quy định.

Đối tượng Phạm Tấn Tài. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3/7 đến 15/7, Nguyễn Minh Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.