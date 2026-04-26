Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng ở ngân hàng ACB của người đàn ông SN 1995

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Hàm Thạnh vừa qua đã tiếp nhận và hỗ trợ một trường hợp người dân trả lại số tiền được chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Theo đó, tài khoản ngân hàng ACB của anh L.N.H (SN 1995) thường trú tại thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh bất ngờ nhận được số tiền 20.000.000 đồng. Nhận thấy đây có thể là sự nhầm lẫn, anh không sử dụng số tiền trên mà nhanh chóng đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm. Qua làm việc, công an xã xác định người chuyển tiền là ông T.N.H (SN 1974) thường trú tại thôn 05, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân do sơ suất trong quá trình giao dịch nên ông T.N.H đã chuyển nhầm số tiền trên.

Ngày 21/4/2026, dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã và ngân hàng, ông L.N.H đã hoàn tất các thủ tục, chuyển trả toàn bộ số tiền 20.000.000 đồng cho ông T.N.H, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Công an xã làm việc, hướng dẫn ông L.S.H. hoàn trả tiền chuyển nhầm

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong công tác phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an xã Hàm Thạnh khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ người gửi cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần phòng ngừa các tranh chấp, rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿