Phát hiện gây sốc về loạt máy bay Boeing sau vụ máy bay chở 177 người bung mảng lớn giữa không trung

Ngày 05/01 vừa qua, một sự cố đã xảy ra với máy bay chở 177 người của của Hãng hàng không Alaska Airlines khi một mảng lớn ở phần thân đã bất ngờ bị bung ra khi máy bay đang ở độ cao hơn 4.800 mét.

Mặc dù may mắn không gây thiệt hại về người nhưng việc máy bay này gặp sự cố hy hữu đã liên tục dấy lên lo ngại về độ an toàn của loạt máy bay Boeing 737 MAX 9. Do vậy, sau vụ việc, hàng loạt các hãng bay khác đều tạm thời ngừng sử dụng máy bay Boeing này. Đồng thời, Cục Hàng không (FAA) cũng tiến hành kiểm tra hàng loạt các máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX 9.

Sự cố hy hữu của máy bay Alaska Airlines dấy lên nhiều lo ngại về mẫu máy bay Boeing 737 MAX 9

Alaska Airlines cho biết, các báo cáo kiểm tra ban đầu từ các kỹ thuật viên của họ cho thấy một số "phần cứng lỏng lẻo" đã được phát hiện ra trên một số máy bay ở khu vực liên quan khi họ tiến hành kiểm tra đội bay của mình.



Trong khi đó, Hãng hàng không United Airlines của Mỹ, hãng bay cũng vận hành mẫu Boeing 737 MAX 9, cho biết họ đã phát hiện thấy hàng loạt bu lông lỏng lẻo và cần siết chặt hơn trên một số nơi trong quá trình kiểm tra.

Mảnh thân bị bung ra từ chiếc máy bay của Alaska Airlines

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các ốc vít, bulong ở nhiều máy bay bị lỏng lẻo

Ngay lập tức, những tiết lộ này đã làm gia tăng mối lo ngại về quy trình sản xuất các máy bay phản lực MAX 9. Thậm chí, một nguồn tin uy tín khác còn cho biết, cho đến nay, United Airlines đã tìm thấy gần 10 máy bay bị lỏng bu lông trong quá trình kiểm tra sơ bộ và con số này còn có thể tăng lên trong thời gian tới.

Hiện tại, quá trình kiểm tra và xác định nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được triển khai. Theo Reuters, các cuộc thảo luận giữa Boeing, Cục hàng không và các hãng hàng không về nguyên tắc kiểm tra sẽ tiếp tục được tiến hành.

Nguồn: Reuters