Phát hiện "đoàn tàu" kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam, gặp xe ngược chiều phải nhấc cả toa khỏi đường ray

"Đoàn tàu" đặc biệt ở nước láng giềng Việt Nam khiến du khách bất ngờ bởi cách vận hành khó gặp ở những hệ thống đường sắt thông thường.

Đoàn tàu này đưa hành khách băng qua vùng đồng quê trên một tuyến đường ray đơn, nhưng trải nghiệm hoàn toàn khác với những chuyến tàu quen thuộc. Không có khoang kín, cửa sổ hay những hàng ghế nối tiếp nhau. Khách ngồi rất thấp, cảm nhận rõ từng rung động của đường ray trong khi cánh đồng và làng quê lướt qua ngay bên cạnh.

Chuyến đi tưởng như khá đơn giản cho đến khi phía trước bất ngờ xuất hiện một phương tiện khác đang tiến lại từ hướng đối diện.

Cả hai cùng chạy trên một đường ray duy nhất.

Không có đường tránh ngay bên cạnh, cũng không thể để một chiếc lùi hàng kilomet. Cách xử lý của người điều khiển vì thế khiến nhiều du khách lần đầu chứng kiến phải ngạc nhiên.

Một bên dừng lại, hành khách bước xuống. Chỉ ít phút sau, toàn bộ "toa tàu" được đưa ra khỏi đường ray để nhường lối cho chiếc còn lại đi qua.

Địa điểm đặc biệt đó nằm tại Battambang, Campuchia, và phương tiện này thường được gọi là Norry hay tàu tre Battambang.

“Đoàn tàu” tre ở Battambang có cấu tạo rất đơn giản, với mặt sàn thấp đặt trực tiếp trên hệ bánh chạy trên đường ray. (Ảnh: Asia Travel)

"Toa tàu" thực chất đơn giản hơn nhiều người tưởng

Điều giúp Norry có thể được nhấc khỏi đường ray nằm ở cấu tạo đặc biệt của nó.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, tàu tre là một trong những trải nghiệm đặc trưng của Battambang. Thay vì một toa tàu nặng hàng chục tấn, phương tiện gồm một mặt sàn đặt trên hai bộ bánh kim loại và được vận hành bằng một động cơ nhỏ.

Hành khách ngồi gần sát mặt ray, gần như không có thành toa hay mái che bao quanh. (Ảnh: China Daily)

Travelfish mô tả phiên bản truyền thống của Norry với mặt sàn làm từ tre, đặt trực tiếp lên bộ bánh chạy trên đường ray.

Hành khách ngồi ngay trên bề mặt này hoặc trên những tấm đệm đơn giản. Không có thành toa cao bao quanh, bởi vậy trong suốt hành trình, tầm nhìn gần như mở hoàn toàn ra hai phía.

Chính cấu tạo nhẹ và có thể tháo rời nhanh giúp giải quyết bài toán khó khi hai phương tiện gặp nhau trên đường ray đơn.

Khi hai phương tiện gặp nhau trên đường ray đơn, một bên có thể được nhấc khỏi ray để nhường đường. (Ảnh: Tripadvisor)

Theo các hướng dẫn về tàu tre Battambang, khi hai Norry chạy ngược chiều đối đầu, một chiếc sẽ phải nhường đường. Hành khách xuống trước, sau đó người vận hành nhấc phần sàn ra, đưa hệ bánh khỏi đường ray rồi chờ chiếc còn lại chạy qua.

Khi đường ray trống trở lại, các bộ phận được đặt về vị trí cũ và chuyến đi tiếp tục.

Toàn bộ quá trình thường chỉ mất vài phút.

Vì sao lại xuất hiện một "đoàn tàu" như vậy?

Tàu tre không ra đời với mục đích ban đầu là phục vụ khách du lịch.

Trong nhiều năm, Norry từng được người dân sử dụng để vận chuyển người, nông sản và hàng hóa trên những đoạn đường sắt ở vùng nông thôn Battambang.

Cấu tạo đơn giản mang lại một lợi thế lớn: phương tiện có thể được lắp ráp, tháo rời và di chuyển khỏi đường ray bằng sức người.

Trải nghiệm Norry hiện trở thành một trong những hoạt động du lịch đặc trưng được nhiều du khách tìm tới khi đến Battambang. (Ảnh: China Daily)

Khi điều kiện giao thông đường bộ còn hạn chế, đây từng là một cách di chuyển tương đối hiệu quả giữa các khu dân cư.

Về sau, cùng với sự thay đổi của hệ thống giao thông và việc khôi phục một số tuyến đường sắt thông thường, vai trò đi lại của Norry giảm dần. Tuy nhiên, chính trải nghiệm khác lạ của phương tiện lại khiến nó trở thành một sản phẩm du lịch được nhiều khách quốc tế tìm tới.

Battambang hiện vẫn duy trì những tuyến tàu tre phục vụ khách tham quan.

Ngồi gần sát đường ray là trải nghiệm như thế nào?

Điểm đáng nhớ của Norry không chỉ nằm ở khoảnh khắc phải nhấc cả toa sang bên.

Do hành khách ngồi rất thấp, gần sát với mặt đường ray, cảm giác tốc độ có thể mạnh hơn so với con số thực tế.

Mỗi khi bánh xe đi qua mối nối giữa các thanh ray, mặt sàn rung lên. Không gian hai bên hoàn toàn mở, nên khách có thể cảm nhận trực tiếp gió, tiếng động và khung cảnh đồng quê xung quanh.

Trong hành trình, du khách có thể quan sát ruộng đồng và làng quê ở khoảng cách rất gần. (Ảnh: Asia Travel)



Tùy tuyến và hình thức hoạt động, một chuyến trải nghiệm thường kéo dài khoảng vài chục phút.

Trên đường đi, khách có thể bắt gặp ruộng đồng, cây cối và những khu dân cư nằm xa trung tâm Battambang.

Và nếu may mắn gặp một chiếc Norry khác đi ngược chiều, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cách "toa tàu" được tháo khỏi đường ray chỉ trong thời gian ngắn.

Du khách cần lưu ý vì Battambang có nhiều điểm tàu tre

Đây là điều quan trọng với người muốn tự tới trải nghiệm.

Battambang từng có tuyến Norry nổi tiếng chạy trên đường ray cũ gần O Dambong. Sau khi hoạt động đường sắt thông thường được khôi phục, trải nghiệm tàu tre được tổ chức lại trên những đoạn khác, trong đó có tuyến gần Phnom Banan.

Tàu tre từng được người dân địa phương sử dụng để chở người và hàng hóa qua các vùng nông thôn Battambang. (Ảnh: Pelago)

Do đó, khách không nên chỉ nói chung chung "tàu tre Battambang" với tài xế rồi mặc định sẽ được đưa tới đúng nơi mình muốn.

Trước chuyến đi, nên hỏi nơi lưu trú hoặc đơn vị tổ chức tour về địa điểm tàu tre đang hoạt động, thời gian chạy và mức giá trong ngày.

Từ trung tâm Battambang, du khách có thể sử dụng tuk-tuk, xe máy hoặc thuê ô tô để tới điểm xuất phát.

Đi lúc nào và cần chuẩn bị gì?

Buổi sáng hoặc cuối chiều thường dễ chịu hơn bởi Norry hầu như không có mái che. Nếu đi giữa trưa, nắng trực tiếp trên mặt sàn có thể khiến trải nghiệm khá nóng.

Mũ, kem chống nắng và nước uống là những thứ nên chuẩn bị. Điện thoại hoặc máy ảnh cần được giữ chắc vì mặt sàn có thể rung khi đi qua các mối nối đường ray.

Ngày nay, tàu tre chủ yếu phục vụ khách tham quan và trở thành một trải nghiệm đặc trưng của Battambang. (Ảnh: Pelago)

Những người có vấn đề về lưng hoặc khó ngồi thấp trong thời gian dài nên cân nhắc trước khi trải nghiệm.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, người lớn cần ngồi sát bên và không để trẻ đưa tay hoặc chân ra ngoài khi phương tiện đang di chuyển.

Khách cũng nên làm theo hướng dẫn của người điều khiển, đặc biệt khi phải xuống khỏi phương tiện để nhường đường cho một chiếc khác.

Có thể kết hợp đi đâu ở Battambang?

Nếu dành một ngày ở Battambang, du khách có thể kết hợp tàu tre với Phnom Banan, quần thể đền cổ nằm trên một ngọn đồi phía nam thành phố. Đây cũng là một trong những điểm tham quan được Bộ Du lịch Campuchia giới thiệu tại tỉnh.

Ngoài ra, khu trung tâm Battambang thích hợp để đi bộ dọc sông Sangkae, khám phá những dãy nhà cũ và chợ địa phương.

Nếu dành một ngày ở Battambang, du khách có thể kết hợp tàu tre với Phnom Banan. (Ảnh: Cambodia Tour)

Một điểm khác được khách quốc tế biết tới là Phare Ponleu Selpak, nơi tổ chức các hoạt động và biểu diễn nghệ thuật.

Nhờ vậy, trải nghiệm tàu tre không nhất thiết phải trở thành một chuyến đi riêng lẻ. Du khách có thể dành buổi sáng khám phá thành phố, buổi chiều đi Norry rồi kết hợp các điểm ngoại ô.

Một điểm khác được khách quốc tế biết tới là Phare Ponleu Selpak, nơi tổ chức các hoạt động và biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Cambodia Tour)

Nhưng khoảnh khắc khiến nhiều người nhớ nhất vẫn thường xuất hiện ngay trên đường ray: hai phương tiện bất ngờ đối mặt nhau, hành khách bước xuống và một "toa tàu" tưởng như không thể di chuyển khỏi đường sắt lại được vài người nhấc sang bên.

Chỉ sau ít phút, đoàn tàu được đặt trở lại đường ray và tiếp tục hành trình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Theo Bộ Du lịch Campuchia; Tourism Cambodia; Travelfish