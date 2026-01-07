Phát hiện căn cứ lừa đảo trực tuyến mới tại Campuchia

Trung tâm Chống lừa đảo công nghệ cao của Thái Lan vừa xác định 1 căn cứ lừa đảo trực tuyến mới tại Campuchia, cho thấy các đường dây tội phạm mạng đang dịch chuyển địa bàn hoạt động sau khi nhiều “tổng hành dinh” lớn tại Myanmar bị triệt phá.

Cơ sở mới được xác định nằm ở Malai, tỉnh Banteay Meanchey, cách thị trấn biên giới Poipet của Thái Lan khoảng 50 km. Khu phức hợp này gồm các dãy nhà 2 tầng, kết hợp nơi làm việc và sinh hoạt.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo nhận định ban đầu, cơ sở trên sử dụng lao động đa quốc tịch, trong đó có người Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giới chức Thái Lan cho rằng tình hình xung đột tại các khu vực biên giới đã thúc đẩy các băng nhóm tội phạm mạng di chuyển sâu hơn vào nội địa Campuchia.