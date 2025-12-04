Phát hiện 719kg ma túy đá ngụy trang trong mâm xôi đen, FBI họp báo khẩn

Các điều tra viên liên bang Mỹ và địa phương đã chặn đứng một đường dây buôn bán ma túy lớn ngay trước Lễ Tạ Ơn, thu giữ 719 kg (1.585 pound) methamphetamine tại hai địa điểm ở Georgia.

Ngày 3/12 (giờ địa phương), Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tổ chức một cuộc họp báo về vụ việc mà họ gọi là vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá tầm cỡ ở khu vực đô thị Atlanta và Quận Hall.

Số tang vật khổng lồ thu giữ được

Theo FBI, số ma túy được giấu bên trong các thùng lớn đựng mâm xôi đen tại các địa điểm ở phía đông nam Atlanta và Gainesville. Các quan chức cho biết vụ bắt giữ này là một phần của xu hướng ngày càng tăng, trong đó các băng đảng ma túy sử dụng các chuyến hàng nông sản để ngụy trang chất cấm, bao gồm dưa chuột, cần tây, ớt jalapeños, và giờ đây là mâm xôi đen.

Một cuộc điều tra chung giữa FBI, GBI (Cơ quan Điều tra Georgia), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hall đã dẫn đến các cáo buộc liên bang đối với hai nghi phạm: một người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp và một người đàn ông Atlanta có liên quan đến đường dây ma túy.

Các quan chức cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và có thể có thêm nhiều vụ bắt giữ.

Gerardo Solorio-Alvarado, 44 tuổi, người Mexico, bị buộc tội âm mưu và tàng trữ với mục đích phân phối methamphetamine. (Ảnh: FOX 5 Atlanta)

Đặc vụ FBI Paul Brown cho biết việc thu giữ này là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động ma túy ở Bắc Georgia. Ông lưu ý rằng vụ bắt giữ diễn ra sau khi một Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa mới được thành lập vào tháng trước để nhắm vào các mạng lưới buôn bán ma túy và súng.

Luật sư Hoa Kỳ Theodore Hertzberg cho biết đây là vụ thu giữ ma túy lớn mới nhất trong loạt vụ liên quan đến nông sản.

Ông nói: “Chỉ trong vài tháng qua, chúng tôi đã thấy ma túy được buôn lậu cùng với dưa chuột, cần tây, ớt jalapeño, và giờ là mâm xôi đen.”

Hoạt động này diễn ra ngay sau một vụ án lớn khác ở khu vực đô thị Atlanta. Tháng trước, các đặc vụ FBI đã thu giữ 21 kg fentanyl và gần 400.000 đô la tiền mặt (khoảng 9,8 tỷ đồng Việt Nam) từ một căn nhà cho thuê ở Forest Park, gần Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.

Các nhà chức trách cho biết họ đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của các lô hàng dâu đen và băng đảng đứng sau hoạt động này. Do vụ án đang được tiến hành, các quan chức chưa công khai tên băng đảng có liên quan.

Nguồn: Fox News