Phát hiện 5 cặp đôi Vbiz hẹn hò, 1 điểm chung khó ngờ

Chưa khi nào Vbiz lại rần rần tin hot như hiện nay khi nhiều cặp đôi bị khui chuyện tình cảm. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà những tin tình ái này đều lựa đúng một nơi để "bùng nổ", đó chính là sân tập pickleball. Tại đây, cặp thì bị phát hiện hôn nhau, cặp thì né tránh sự chú ý nhưng cuối cùng không thoát khỏi tầm mắt của "thám tử mạng".

1 trận đánh pickleball - 2 cặp đôi bị lộ

Theo đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi bắt gặp hội bạn của Andree dành thời gian cuối tuần kéo nhau ra sân bóng tranh tài. Andree - Phương Ly diện đồ thể thao năng động, cả hai tổ hợp thành đội để thi đấu với nhóm khác. Những giây phút cặp đôi nghiêm túc bàn bạc chiến thuật khi chơi bóng rồi sau đó kè kè nhau cùng nghỉ ngơi khiến dân mạng không khỏi thích thú.

SOOBIN cũng gia nhập hội mê pickleball khi dẫn bạn gái mới chơi cùng. Nam ca sĩ vui vẻ chơi bóng cùng bạn bè và mỗi khi nghỉ giữa trận, giọng ca Tháng Năm đều về chỗ ngồi của bạn ghế. Dù không ra sân nhưng suốt buổi, bạn gái SOOBIN chăm chú theo dõi trận đấu.

Bắt gặp Andree - Phương Ly cùng SOOBIN và bạn gái mới "hẹn hò kép" tại sân bóng pickleball (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Sân bóng pickleball chính là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi đó chứ

Nụ hôn trên sân pickleball gây chấn động cõi mạng

Từ khóa pickleball trở nên hot hơn sau nụ hôn gây chấn động của Xoài Non và Gil Lê. Cụ thể những ngày đầu tháng 8, chúng tôi bắt gặp Gil Lê và Xoài Non hẹn hò tại một sân bóng ở quận 2 (TP.HCM). Suốt buổi, cả hai trao nhiều nhiều cử chỉ thân mật. Không chỉ tập luyện cho nhau, Gil Lê còn chăm sóc khi Xoài Non bị thương. Và điểm nhấn chính là màn khóa môi bất thình lình của cặp đôi mặc kệ trên sân đông đúc người.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Gil Lê và Xoài Non khiến MXH bùng nổ. Trên khắp các diễn đàn, người người nhà nhà bàn tán xôn xao, đặc biệt là fan "đẩy thuyền" cho cặp đôi càng thêm phấn khích. Trước khi bị tóm gọn ôm hôn tình tứ, Gil Lê và Xoài Non đã để lộ nhiều hint tình cảm đáng ngờ và sau khi lộ clip ôm hôn tình tứ, mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non cũng đã có câu trả lời.

Xoài Non và Gil Lê ôm hôn tình tứ trên sân pickleball!

Hậu bị bắt gặp hôn nhau, Gil Lê và Xoài Non đều không lên tiếng. Cho đến ngày 11/8, Gil Lê và Xoài Non lần đầu lộ diện chung trong một livestream. Không chỉ trao nhau ánh mắt tình tứ, hành động ân cần mà Gil Lê và Xoài Non đã có phản ứng gây chú ý khi nhắc đến chuyện đi chơi pickleball.

Cụ thể, trong lúc Gil Lê đang chăm chú tư vấn bán nước hoa thì Xoài Non nói thì thầm: "Mọi người hỏi đi chơi pickleball dùng mùi nào kìa?". Ngay khi nghe đến cụm pickleball, Gil Lê bật cười lớn và còn dùng tay che mặt để che biểu cảm ngại ngùng. Xoài Non cũng đáp lại cực đáng yêu: "Anh sao vậy, em đang đọc bình luận của mọi người thôi mà". Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gil Lê "đánh trống lảng" cho biết pickleball là một môn thể thao, nên chọn mùi nước hoa tươi mát.

Thời gian gần đây, Xoài Non và Gil Lê còn thoải mái công khai hơn. Cụ thể, trong một đoạn clip, khi phát nhạc của Gil Lê, một khán giả hỏi Xoài Non có thích bài nhạc không. Xoài Non trả lời: "Mình thích người hát. Mình thần tượng từ đợt lớp 5, lớp 6, lâu lắm rồi". Không chỉ vậy, Xoài Non còn công khai đăng hình ảnh lên story và khen ngợi nhan sắc của Gil Lê: "Cũng may đẹp trai. Chứ không làm nét này là chê". Loạt động thái này của cặp đôi khiến fan càng thêm vững tay "chèo thuyền".

Khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non khóa môi trên sân bóng pickleball

Xoài Non không ngại phát "cẩu lương" với Gil Lê

Gil Lê và Xoài Non thoải mái thể hiện tình cảm trên sóng livestream

2 cặp đôi "trốn" hẹn hò trên sân pickleball

Việc liên tục các sao Việt bị tóm dính hẹn hò trên sân pickleball có thể là nguyên nhân khiến vài cặp đôi khác "rén nhẹ", đơn cử như Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Cụ thể, trên trang cá nhân, Tuấn Trần đăng ảnh check in tại một sân pickleball được bao quanh bởi những tấm lưới màu xanh lá cây.

Cùng thời điểm này, ca sĩ Jang Mi cũng khoe clip đu trend nhún nhảy cùng Phương Anh Đào tại một sân chơi y hệt. Nữ chính phim Mai diện trang phục thể thao kín đáo, thần sắc trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều người suy luận rằng Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã có buổi hẹn hò chơi thể thao cùng những thành viên trong hội bạn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nữ diễn viên không trực tiếp đăng bất kỳ hình ảnh, clip nào liên quan đến buổi chơi pickleball này lên mạng xã hội. Trước đó, Phương Anh Đào và Tuấn Trần nhiều lần bị soi đi du lịch cùng nhau nhưng có thói quen không đăng chung thời điểm để tránh gây chú ý.

Tuấn Trần - Phương Anh Đào để lộ hint hẹn hò trên sân pickleball

Một cặp đôi khác cũng được cho là hẹn hò chơi pickleball nhưng né tránh xuất hiện chung, đó chính là B Trần - Quỳnh Kool. Thời gian gần đây, Quỳnh Kool cùng hội bạn thân liên tục check-in ở sân pickleball, gây chú ý nhất là lần diện cả cây đồ bộ để chơi bóng. Không lâu sau đó, trên trang cá nhân, B Trần cũng đăng tải hình ảnh có mặt tại sân pickleball. Nam diễn viên đi cùng hội diễn viên 5S Online và cho biết: "Chúng tôi đã gia nhập bộ môn khá hot hiện nay".

Dù không check-in chung nhưng hình ảnh B Trần và Quỳnh Kool trên sân pickleball khiến fan "đẩy thuyền" của cặp đôi bàn tán. Trước đó đã có rất nhiều cặp đôi được bắt gặp hẹn hò ở sân pickleball. Thế nên nhiều người cho rằng việc đăng ảnh ở thời điểm khác nhau của cặp đôi nhằm tránh sự chú ý của mọi người.