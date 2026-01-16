Phát hiện 12.270 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện

Ngày 16-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết ngày 15-1, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên thường trực tại Lào đã phối hợp với Công an huyện Phôn Thong (tỉnh Luông Pha Băng), các tổ công tác Phòng 5 - Cục C04 (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường trực tại Lào tổ chức phá nhổ 12.270 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện.

Lực lượng chức năng phát hiện 12.000 m2 trồng cây thuốc phiện. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện diện tích cây thuốc phiện trên được gieo trồng trái phép tại khu vực giáp biên giới với tỉnh Điện Biên, thuộc bản Pu Nhi, cụm bản Mường Hựp, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Hiện, các tổ công tác đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía bạn để khoanh vùng, rà soát các khu vực giáp biên có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện.

Đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến hành vi gieo trồng trái phép nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.