Phát hiện 1.200 xe trộn bê tông đang đổ móng, huy động 300 công nhân làm việc liên tục 36 giờ, công trình cao 270 mét sắp đi vào hoạt động

Một chiến dịch thi công liên tục kéo dài 36 giờ đã huy động 1.200 xe trộn bê tông, nhiều máy bơm, cần cẩu và khoảng 300 công nhân để hoàn tất phần móng một toà nhà.

Công trình có tên Okan Tower nằm tại số 555 North Miami Avenue, trung tâm Miami, bang Florida, Mỹ. Đây là dự án của Okan Group, tập đoàn có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu tạo ra một điểm nhấn mới trên đường chân trời Miami khi hoàn thành vào năm 2027. Theo Florida YIMBY, đợt đổ bê tông nền móng bắt đầu ngày 29/3/2024 và được thực hiện liên tục trong 36 giờ.

Hoạt động này do Jacob Companies phối hợp với Okan Construction điều phối. Đến tháng 4/2026, nguồn tin này cho biết kết cấu tòa nhà đã lên tới tầng 50 và vẫn giữ mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Phần móng của Okan Tower đòi hỏi một khối lượng vật liệu khổng lồ. Hố móng có kích thước khoảng 71 mét chiều cao, rộng 4,3 mét và sâu 4,3 mét. Để lấp đầy hố móng này, nhà thầu sử dụng khoảng 9.100 m3 bê tông, cùng 2.300 tấn thép gia cường cường độ cao.

Trong suốt quá trình thi công, các xe trộn bê tông được sắp xếp theo một chuỗi liên tục quanh công trường. Mỗi xe lần lượt tiến vào, xả bê tông rồi rời đi để nhường chỗ cho xe tiếp theo.

Đội xe liên tục đổ bê tông để hoàn thành phần móng.

Việc duy trì nhịp độ ổn định là yêu cầu quan trọng, bởi phần móng cần được đổ liền mạch, tránh các khoảng gián đoạn kéo dài có thể tạo ra mạch ngừng không mong muốn giữa các lớp bê tông.

Cemex là đơn vị cung cấp bê tông cho giai đoạn này, trong khi US American Concrete đảm nhận vai trò nhà thầu chuyên trách.

Các máy bơm bê tông được bố trí bên dưới hệ thống cần cẩu của Morrow Equipment, giúp phân phối vật liệu đến nhiều vị trí khác nhau trong hố móng. Toàn bộ hoạt động diễn ra theo ba ca, với khoảng 300 công nhân tham gia để bảo đảm tiến độ không bị gián đoạn.

Trước khi bê tông được bơm vào, công nhân đã lắp đặt 2.300 tấn thép gia cường trong hố móng. Đây là bộ khung kim loại có nhiệm vụ tiếp nhận và phân bổ tải trọng khổng lồ từ tòa tháp, đồng thời giúp công trình chống chịu các lực tác động trong quá trình vận hành.

Với một cao ốc hơn 270 mét, phần lớn độ phức tạp kỹ thuật không nằm ở những tầng kính bên trên, mà bắt đầu từ lớp kết cấu ẩn dưới mặt đường.

Okan Tower được thiết kế cao khoảng 275 mét và được kỳ vọng trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Miami khi hoàn tất. Hình dáng tòa tháp được nhận diện bởi phần đỉnh kính uốn cong, lấy cảm hứng từ hoa tulip, biểu tượng gắn với Thổ Nhĩ Kỳ.

Toà nhà Okan dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027.

Ban đầu, dự án được giới thiệu là tòa nhà 70 tầng. Tuy nhiên, các cập nhật sau này mô tả công trình có 72 tầng. Dù số tầng được điều chỉnh trong quá trình phát triển, mục tiêu chung của dự án vẫn là tạo ra một cao ốc phức hợp quy mô lớn, kết hợp nhiều chức năng trong cùng một địa chỉ thẳng đứng.

Theo kế hoạch, Okan Tower sẽ bao gồm 163 căn Sky Residences, 236 căn cho thuê ngắn hạn do Hilton Hotels & Resorts quản lý, cùng khách sạn Hilton Miami Bayfront.

Khối khách sạn dự kiến có 316 phòng. Ngoài ra, dự án còn có khoảng 5.950 m2 diện tích văn phòng hạng A, cùng các khu thương mại và dịch vụ phục vụ cư dân, khách lưu trú, nhân viên văn phòng và du khách.

Một trong những điểm nhấn của tòa nhà là hồ bơi trên tầng 70, đi kèm sân hiên toàn cảnh và các cabana riêng. Từ vị trí này, người sử dụng có thể nhìn ra trung tâm Miami và vịnh Biscayne. Ngoài ra, dự án còn có hồ bơi bán Olympic tại tầng 12, nơi dự kiến tập trung nhiều không gian sinh hoạt trong nhà và ngoài trời.

Theo CPG