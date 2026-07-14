Phát hiện 2.000 khối bê tông đúc sẵn thể tích 5 m³ đặt san sát nhau dọc bờ biển, công trình lá chắn dài 3,1 km lộ diện

Các cấu kiện này được bố trí thành lớp giáp bảo vệ bên ngoài đê chắn sóng nhằm hấp thụ và phân tán năng lượng của sóng trước khi tác động đến kết cấu chính.

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Ấn Độ đang triển khai một trong những dự án bảo vệ bờ biển quy mô lớn tại Biển Ả Rập khi sử dụng 2.000 khối bê tông đúc sẵn ACCROPODE II để gia cố đê chắn sóng dài 3,1 km của cảng nước sâu quốc tế Vizhinjam, bang Kerala. Công trình được kỳ vọng sẽ tăng khả năng chống chịu trước sóng biển, đảm bảo điều kiện vận hành ổn định cho một trong những cảng trung chuyển chiến lược của nước này.

Đê chắn sóng Vizhinjam được xây dựng nhằm tạo vùng nước yên tĩnh cho khu vực cảng, giảm tác động trực tiếp của sóng biển và tạo điều kiện để các tàu container cỡ lớn ra vào an toàn. Với chiều dài khoảng 3.100 m, đây là hạng mục hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác lợi thế vùng nước sâu tự nhiên của cảng Vizhinjam, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế qua Biển Ả Rập.

Theo Concrete Layer Innovations, dự án sử dụng khoảng 2.000 khối bê tông ACCROPODE II, mỗi khối có thể tích khoảng 5 m³. Các cấu kiện này được bố trí thành lớp giáp bảo vệ bên ngoài đê chắn sóng nhằm hấp thụ và phân tán năng lượng của sóng trước khi tác động đến kết cấu chính.

Khác với phương pháp gia cố truyền thống bằng đá hộc, ACCROPODE II được thiết kế với hình dạng đặc biệt để các khối có thể liên kết cơ học với nhau sau khi lắp đặt. Cách bố trí này giúp tăng độ ổn định của lớp bảo vệ, hạn chế sự dịch chuyển của từng khối dưới tác động liên tục của sóng lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả tiêu tán năng lượng.

Dự án đòi hỏi quy trình thi công phức tạp từ sản xuất, vận chuyển đến lắp đặt các cấu kiện bê tông có kích thước lớn.

Theo đơn vị phát triển công nghệ, việc đúc các khối ACCROPODE II bắt đầu từ năm 2017, trong khi công tác lắp đặt trên đê chắn sóng được triển khai từ năm 2022. Mỗi cấu kiện đều được xác định vị trí cụ thể trên mái đê nhằm đảm bảo khả năng liên kết và phân bổ tải trọng đồng đều.

Việc thi công không chỉ phụ thuộc vào trọng lượng của từng khối bê tông mà còn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về trình tự lắp đặt, khoảng cách giữa các khối và điều kiện nền đáy biển để tạo nên một lớp bảo vệ liên tục cho toàn bộ công trình.

Vizhinjam nằm tại bang Kerala, hướng ra Biển Ả Rập và gần các tuyến vận tải biển quốc tế kết nối châu Á, Trung Đông và châu Âu. Vị trí này giúp cảng có lợi thế trong hoạt động trung chuyển container quốc tế.

Việc xây dựng đê chắn sóng quy mô lớn được xem là điều kiện tiên quyết để cảng có thể khai thác hiệu quả vùng nước sâu tự nhiên, giảm dao động mặt nước trong khu vực bến và duy trì hoạt động an toàn ngay cả khi điều kiện biển bất lợi.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ven biển, khi quy mô tàu biển ngày càng lớn, các cảng nước sâu không chỉ cần luồng hàng hải đủ độ sâu mà còn phải có hệ thống bảo vệ đủ khả năng giảm tác động của sóng lên khu vực neo đậu và bốc dỡ hàng hóa.

Dự án Vizhinjam phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong xây dựng hạ tầng cảng hiện đại, khi các cấu kiện bê tông đúc sẵn được sử dụng thay thế một phần giải pháp gia cố bằng đá tự nhiên.

Nhờ thiết kế tối ưu về hình học, các khối ACCROPODE II có khả năng làm suy giảm năng lượng sóng hiệu quả hơn, từ đó giảm áp lực truyền vào thân đê chắn sóng, góp phần kéo dài tuổi thọ công trình và giảm chi phí bảo trì trong quá trình khai thác.

Với đê chắn sóng dài 3,1 km cùng 2.000 khối bê tông chuyên dụng được lắp đặt dọc theo bờ biển Kerala, dự án Vizhinjam được xem là một trong những công trình kỹ thuật ven biển quy mô lớn của Ấn Độ, phục vụ mục tiêu phát triển cảng nước sâu và nâng cao năng lực tiếp nhận các tàu container thế hệ mới trên các tuyến vận tải hàng hải toàn cầu.