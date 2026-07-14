Thông tin mới nhất vụ cháy quán bar kinh hoàng ở Thái Lan: Số người tử vong tăng lên 30, nghi lối thoát hiểm bị khóa

Tính đến ngày 14/7, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã tăng lên 30 người.

Số người tử vong gia tăng

Vụ cháy xảy ra vào tối 12/7 tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, thuộc quận Chatuchak (Bangkok, Thái Lan) đúng thời điểm một ban nhạc đang biểu diễn. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội theo phương ngang, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian bên trong quán.

Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, trong đó có những nạn nhân bị lửa bén cháy cả quần áo. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút mới khống chế được đám cháy.

Ảnh: BBC

Ban đầu, nhà chức trách xác nhận 27 người tử vong ngay trong đêm. Một nạn nhân khác không qua khỏi vào ngày 13/7 và đến sáng 14/7, Văn phòng quận Chatuchak thông báo số người chết đã tăng lên 30. Ngoài ra còn có 75 người bị thương, trong đó 24 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Quán bar nằm tại một nút giao thông đông đúc, gần ga tàu và hai trung tâm thương mại lớn, là một trong nhiều địa điểm thường xuyên thu hút đông khách vào cuối tuần với dịch vụ ăn uống, bán đồ uống có cồn, biểu diễn nhạc sống và phát sóng các trận bóng đá.

Nghi vấn lối thoát hiểm bị chặn

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đã chỉ đạo chính quyền thành phố tiến hành rà soát diện rộng các cơ sở kinh doanh tương tự nhằm đánh giá nguy cơ mất an toàn, đồng thời tăng cường thực thi các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy.

Các chuyên gia pháp y đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác của vụ cháy cũng như lý do khiến số thương vong đặc biệt nghiêm trọng. Một trong những giả thuyết được điều tra là sự cố chập điện từ máy điều hòa gắn trên trần.

Theo giới chức, quán bar này từng được kiểm tra an toàn vào tháng 4 vừa qua.

Cảnh sát cũng đang xác minh liệu các lối thoát hiểm có bị cản trở hay không, đồng thời kiểm tra việc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong trang trí sân khấu và cách âm.

Nhiều người cho rằng cửa thoát hiểm của quán đã bị khóa (Ảnh: BBC)

Phần lớn các nạn nhân tử vong được phát hiện mắc kẹt trong những nhà vệ sinh không có cửa sổ, nơi họ được cho là chạy vào để tránh ngọn lửa. Nhà chức trách nhận định nhiều người có thể đã tử vong do hít phải lượng lớn khói độc.

"Tôi đã thành lập một ủy ban để điều tra toàn bộ sự việc, xác định những điểm cần cải thiện và xem xét sửa đổi các quy định liên quan. Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất", Thống đốc Chadchart Sittipunt nói trong cuộc họp báo ngày 14/7.

Đến nay, cảnh sát đã lấy lời khai của 34 người. Việc khởi tố sẽ được xem xét sau khi hoàn tất thu thập chứng cứ. Chủ quán bar hiện cũng đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngoài nguyên nhân cháy, Bộ Nội vụ Thái Lan còn kiểm tra tính hợp pháp của giấy phép hoạt động, trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn cơ sở này có được phép tổ chức biểu diễn nhạc sống hay không.

Nhiều nạn nhân chưa được xác định danh tính

Tại nhà xác ở Bangkok ngày 14/7, nhiều gia đình đau đớn đến nhận thi thể người thân. Nhân viên cứu hộ đưa các quan tài ra khỏi nhà xác giữa vòng vây của truyền thông và người thân các nạn nhân.

Bà Booyaporn Sermsiri, 51 tuổi, vẫn đang chờ tin về con gái 25 tuổi là Jawaee "Cartoon" Sermsiri, người mất liên lạc sau vụ cháy.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy con bé nên chỉ còn biết chờ đợi. Tôi vẫn hy vọng con còn sống", bà nói.

Ảnh: Reuters/Arnun Chonmahatrakool

Theo bà, một người bạn của Cartoon đã gọi điện báo vào rạng sáng 13/7 rằng quán bar xảy ra hỏa hoạn và không thể liên lạc với con gái bà. Gia đình đã cung cấp mẫu ADN để hỗ trợ công tác nhận dạng, kết quả dự kiến có trong ngày 14/7.

"Tôi chỉ biết cầu nguyện. Cầu mong con vẫn bình an", người mẹ nghẹn ngào.

Hiện vẫn còn ba nạn nhân chưa được xác định danh tính.

Hiện trường phủ đầy vòng hoa, quán bar lên tiếng xin lỗi

Trong ngày 14/7, nhiều người dân và khách quen của quán đã mang hoa trắng đến tưởng niệm các nạn nhân. Trên hàng rào phong tỏa hiện trường xuất hiện nhiều thông điệp chia buồn bằng tiếng Thái, tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác.

Bên ngoài quán vẫn còn ngổn ngang những nhạc cụ bị nung chảy, ghế cháy đen và nhiều mảnh vỡ được lực lượng chức năng di chuyển ra ngoài để phục vụ điều tra.

Ảnh: AFP

Một sinh viên tên Thanakon Phoklang cho biết anh ghé qua chỉ để bày tỏ lòng tiếc thương trước mất mát quá lớn.

Trong khi đó, nhân viên trung tâm thương mại Union gần hiện trường đã được lực lượng cứu hỏa hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn.

Trên trang Facebook chính thức, quán Rong Beer Na Lat Phrao đăng lời xin lỗi và khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự việc đau lòng đã xảy ra. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm hồi phục", bài đăng viết.

Tuy nhiên, bài đăng cũng nhận hàng trăm bình luận chỉ trích, đặt câu hỏi về các biện pháp đảm bảo an toàn của quán. Đại diện cơ sở này chưa phản hồi các câu hỏi của truyền thông về kết quả điều tra ban đầu.

Chuyên gia cảnh báo nhiều bất cập về an toàn cháy nổ

Ông Amorn Pimanmas, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Kết cấu Thái Lan, cho biết dù chưa trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông nhận thấy nhiều yếu tố có thể khiến mức độ nguy hiểm gia tăng.

Theo ông, công trình có không gian kín, trần thấp và nhiều khả năng sử dụng vật liệu xốp để trang trí nhưng không được xử lý chống cháy. Cùng với hệ thống thông gió hạn chế, khói độc tích tụ rất nhanh và có thể là nguyên nhân chính khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông cũng cho biết quán bar được cấp phép dưới hình thức nhà hàng có biểu diễn nhạc sống thay vì cơ sở giải trí chuyên biệt, do nằm ngoài khu vực quy hoạch dành cho loại hình này. Điều đó đồng nghĩa cơ sở có thể không phải đáp ứng các tiêu chuẩn phòng cháy nghiêm ngặt áp dụng với các hộp đêm.

"Thái Lan cần một cuộc cải tổ về quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy. Vấn đề không phải là thiếu luật, mà là việc thực thi pháp luật có đủ nghiêm hay không. Chính phủ cần trả lời câu hỏi này", ông nhấn mạnh.

Thái Lan từng chứng kiến nhiều thảm kịch cháy tại các cơ sở giải trí. Năm 2022, vụ cháy hộp đêm ở tỉnh Chonburi khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Trước đó, vụ cháy quán Santika Club tại Bangkok trong đêm giao thừa năm 2009 đã cướp đi sinh mạng của 65 người và khiến khoảng 200 người bị thương. Cuộc điều tra sau đó phát hiện hàng loạt sai phạm về an toàn cũng như dấu hiệu tham nhũng trong quá trình cấp phép.

Nguồn: CNA