Đại gia bí ẩn chi 50,1 triệu USD mua hóa thạch khủng long bạo chúa

Một bộ hóa thạch khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex - được cho là một trong những mẫu vật lớn nhất và hoàn chỉnh nhất thế giới - đã được bán với giá kỷ lục 50,1 triệu USD cho một người mua giấu tên.

Bộ xương hóa thạch "Gus". (Ảnh: AP)

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết, bộ hóa thạch 67 triệu năm tuổi, được đặt biệt danh "Gus", hiện là bộ xương khủng long đắt nhất từng được bán đấu giá, vượt qua mức giá gần 45 triệu USD của một bộ xương khủng long Stegosaurus gần như hoàn chỉnh được bán vào năm 2024. Kỷ lục trước đó thuộc về bộ xương khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex có đặt biệt danh "Stan", được bán với giá gần 32 triệu USD vào năm 2020.

"Gus không chỉ là một phát hiện đặc biệt, mà còn là một mẫu vật được khai quật, ghi chép, chuẩn bị và bảo quản một cách xuất sắc”, Cassandra Hatton - Phó Chủ tịch của Sotheby's - cho biết sau khi cuộc bán đấu giá hoàn tất. "Thị trường phản ứng tích cực khi các mẫu vật tuyệt vời được chăm sóc đúng cách”.

Đứng thẳng với đuôi duỗi dài và chân phải hơi nhấc lên, “Gus” là một mẫu vật khủng long trưởng thành cao khoảng 3,8 m và dài 11,5 m.

Bộ hóa thạch này được bảo tồn khoảng 61%, với hộp sọ mà Sotheby’s mô tả là “được bảo quản đặc biệt tốt”, bao gồm cả hàm răng chắc khỏe, hai bàn chân “được thể hiện rõ ràng” và một số xương hiếm gặp, bao gồm cả xương đòn.

Bộ hóa thạch này được phát hiện vào năm 2021 tại một trang trại ở Nam Dakota và được đặt tên để vinh danh chủ sở hữu bất động sản Gary Licking, người đã qua đời trong quá trình khai quật, phục chế và lắp ráp kéo dài khoảng 5 năm.

Nhà đấu giá cho biết người thắng cuộc - tham gia đấu giá qua điện thoại và muốn giấu tên - đã trả giá cao hơn 6 người mua tiềm năng khác trong cuộc đấu giá kéo dài 10 phút hôm 14/7. Trước khi bán, bộ hóa thạch này được ước tính sẽ thu về từ 20 đến 30 triệu USD.

Hiệp hội Cổ sinh vật học có xương sống - một nhóm vận động gồm các nhà khoa học, học giả và sinh viên - cho biết, các hóa thạch có ý nghĩa khoa học như “Gus” nên được trưng bày công khai tại các bảo tàng và các viện nghiên cứu để chúng có thể được “bảo tồn, ghi chép và tiếp cận bởi thế hệ tương lai”.