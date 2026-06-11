Phát hiện 1 mỹ nhân Việt đã “mất tích” suốt 5 năm, chia sẻ cuối cùng từng gây lo lắng

Từng gây chú ý khi xuất hiện tại Người Ấy Là Ai song sau đó cô nàng hoàn toàn biến mất khỏi MXH.

Sau khi lên sóng Người Ấy Là Ai, cuộc sống của những người tham gia chương trình vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều gương mặt nổi bật như Quỳnh Lương, Kiều Ly Phạm hay Vũ Thanh Quỳnh vẫn thường xuyên chia sẻ những dấu mốc mới trong công việc, tình cảm và cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có những cái tên từng gây ấn tượng mạnh nhưng lại gần như biến mất hoàn toàn khỏi MXH. Một trong số đó là Phan Thị Huyền Thoại - nữ chính tập 4 mùa 3 của Người Ấy Là Ai phát sóng năm 2020.

Huyền Thoại tại Người Ấy Là Ai năm 2020

Thời điểm tham gia chương trình, Huyền Thoại nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, dịu dàng. Cô nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn lẫn khán giả tại trường quay. Thậm chí, Hương Giang còn thẳng thắn cho rằng mình và nữ chính tập này có những nét khá giống nhau.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Huyền Thoại còn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện tình cảm đầy trắc trở của bản thân. Cô cho biết mình từng trải qua 2 mối tình nhưng đều kết thúc bằng sự phản bội.

Với mối tình đầu cùng một chàng trai ở Hà Nội, Huyền Thoại tự nhận bản thân yêu quá nhiều và chăm sóc đối phương quá kỹ lưỡng. Theo cô, có thể chính điều đó khiến bạn trai cảm thấy ngột ngạt. Kết quả là anh chàng quen thêm 3 người khác sau lưng cô. Cay đắng hơn, Huyền Thoại phát hiện sự thật ngay trong đêm Valentine.

Bước sang mối tình thứ hai, cô cố gắng thay đổi bản thân, không còn kiểm soát hay can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương. Thế nhưng, kết cục vẫn không khác là bao nếu không muốn nói là tệ hơn khi số lần bị phản bội còn nhiều hơn trước.

Tại Người Ấy Là Ai, Huyền Thoại được ghép đôi thành công với anh chàng đến từ Hà Nội - Ngọc Anh. Nhiều khán giả khi đó kỳ vọng đây sẽ là một chuyện tình đẹp bước ra từ chương trình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cả hai quyết định dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Huyền Thoại và Ngọc Anh

Sau chương trình, Huyền Thoại vẫn duy trì việc cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường, công việc và các hoạt động cá nhân vẫn xuất hiện đều đặn trong một khoảng thời gian.

Thế nhưng đến cuối năm 2021, cô bất ngờ khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh cùng dòng chia sẻ nặng nề:

"Suy kiệt đến suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. 2 tháng qua sống trong sợ hãi và lo lắng vì trót lỡ tham 20 triệu vay app quỷ ma, đánh đổi bài học quá lớn khi phải trả cả gốc cả lãi 200 triệu. Cảm thấy có lỗi rất nhiều với người thân, anh em, bạn bè. Bế tắc vô cùng tận...".

Chia sẻ từng gây lo lắng của Huyền Thoại

Đó cũng là lần cuối cùng Huyền Thoại xuất hiện trên mạng xã hội. Kể từ sau story này, cô nàng hoàn toàn không có thêm bất kỳ cập nhật công khai nào. Đến nay đã 5 năm trôi qua, tài khoản Facebook từng được mỹ nhân sử dụng không còn tìm thấy, trong khi Instagram cũng được chuyển sang chế độ riêng tư.

Sự biến mất đột ngột của nữ chính Người Ấy Là Ai từng khiến không ít khán giả tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi. Song hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào về lý do Huyền Thoại rời xa mạng xã hội cũng như cuộc sống hiện tại của cô.

Huyền Thoại ở thời điểm Người Ấy Là Ai mới lên sóng (Ảnh: Lương Khải, Quý Nguyễn)