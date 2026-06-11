Hùng Didu cưới Phanh Nè: Mối tình chấn động năm đó đã có cái kết đẹp

Sau 2 năm, chuyện tình của cặp đôi có cái kết ngọt ngào cỡ này!

Hùng Didu (tên thật: Phùng Sĩ Hùng, SN 2001) và Phanh Nè (tên thật: Lê Phương Anh, SN 2002) là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý trên MXH.

Cả hai đều được biết đến là TikToker, sáng tạo nội dung trên MXH. Hùng Didu sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi nhờ các clip “thám tử mạng” dò tìm vị trí của người quay. Còn Phanh Nè có 760k người theo dõi, chuyên đăng tải các clip về làm đẹp, đu trend, cuộc sống đời thường,...

Song, cũng từ những đoạn clip “thám tử mạng” của Hùng Didu mà cặp đôi quen biết nhau. Cả hai liên tục có những đoạn clip người ra đề “chỗ trốn”, người giải đáp khiến dân tình “đứng ngồi không yên”. Thậm chí, Hùng Didu còn bắt xe từ Lai Châu xuống Hà Nội để chứng minh mình đoán đúng địa điểm và ngược lại, Phanh Nè cũng “đánh úp” vượt 300km lên chỗ của anh chàng để tạo bất ngờ.

Hùng Didu và Phanh Nè

Chính bởi những màn tương tác đáng yêu vậy mà cặp đôi “lọt tầm ngắm” của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cả hai “tình trong như đã mặt ngoài còn e” khi thả thính qua lại trên livestream nhưng chưa từng công khai đang hẹn hò. Song, cũng có không ít ý kiến cho rằng Hùng Didu và Phanh Nè chỉ kết hợp tạo nội dung quay clip trên MXH.

Tuy nhiên sau đó khoảng 1 tháng, Phanh Nè vướng drama chấn động cõi mạng. Nhiều tin đồn cho rằng hot girl gốc Thanh Hóa trong quá khứ có những mối quan hệ tình - tiền. Thời điểm đó, Phanh Nè liên tục lên tiếng giải thích nhưng vẫn hứng chịu nhiều sự công kích từ netizen.

Trước những áp lực dư luận, Phanh Nè “biến mất” sau một livestream cuối cùng khiến mẹ của cô phải gọi Hùng Didu để cầu cứu. Cũng trong thời gian này, nữ TikToker bị hoảng loạn tâm lý, “ở ẩn” và phải nhập viện thì Hùng Didu là người duy nhất ra mặt bảo vệ cô nàng trên MXH. Hùng Didu liên tục làm các clip đối chất, tìm bằng chứng để bênh vực cho Phanh Nè. Bên cạnh đó, anh chàng cũng đồng hành, chăm sóc cho Phanh Nè trong lúc gặp biến cố.

Sau khi drama lắng xuống, Phanh Nè xuất hiện trở lại MXH. Ban đầu, cô vẫn còn thiếu tự tin khi đứng trước ống kính máy quay nhưng có Hùng Didu ở cạnh, muốn gì cũng cưng chiều nên nữ TikToker dần bắt nhịp trở lại.

Cả hai cùng nhau quay nhiều clip đáng yêu, ngọt ngào đúng chuẩn các cặp đôi mới yêu. Lâu dần, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm, Phanh Nè dọn về sống chung với Hùng Didu. Trong khoảng thời gian hẹn hò, Hùng Didu và Phanh Nè cùng nhau sáng tạo nội dung, chăm chút cho đối phương và cùng thay đổi tốt lên chiếm trọn thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Hùng Didu cầu hôn bạn gái sau 2 năm

Đến hiện tại, sau 2 năm bên nhau, vượt qua nhiều sóng gió, Hùng Didu đã cầu hôn Phanh Nè, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mới đây nhất, loạt ảnh cưới của cặp đôi khiến netizen ấn tượng bởi được đầu tư chỉn chu theo concept riêng mà cả hai cùng yêu thích. Song về thời gian đám cưới chính thức diễn ra, Hùng Didu và Phanh Nè vẫn chưa tiết lộ.

Trước đó, nam TikToker từng chia sẻ rằng khi tiếp xúc, anh chàng cảm nhận Phanh Nè không giống như những gì trên mạng hay đồn. Hùng Didu cũng gọi mối tình với Phanh Nè là “true love”, có duyên khi quen biết nhau. Do đó, dù có nhận nhiều ý kiến trái chiều, Hùng Didu vẫn thấy quyết định bảo vệ Phanh Nè và đi đến mối quan hệ chính thức là đúng.

"Ở thời điểm đó hay bây giờ, tụi mình vẫn luôn có xích mích hay cãi vã. Nhưng mình nghĩ đây là quy luật bù trừ trong tình yêu. Dù bây giờ hay về sau, mọi người có chửi thì mình chưa bao giờ có 1 giây trong cuộc đời cảm thấy hối hận vì đã chọn cả. Đó là cách mình tìm thấy true love của cuộc đời mình", Hùng Didu chia sẻ.

Ảnh cưới của cặp đôi gây sốt MXH

Những khoảnh khắc bình yên đời thường của cả hai

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