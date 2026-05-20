Phát hiện 1 bảo vệ khu dân cư có tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 31 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng

Ngày 22/8/2021, công an Hàm Phố, quận Nhạc Lộc, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng trên địa bàn. Nhân viên ngân hàng cho biết có một khách hàng liên tục yêu cầu rút khoản tiền đã bị phong tỏa dù đã được giải thích nhiều lần. Người này còn tỏ thái độ bức xúc và dọa khiếu nại ngân hàng vì cho rằng tài khoản của mình bị khóa một cách “vô lý”.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác nhận tài khoản của người đàn ông họ Chu thực sự có một khoản tiền đang bị đóng băng. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân, người này liên tục nói rằng bản thân “không hề hay biết”.

Trong quá trình làm việc, các điều tra viên nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường ở người đàn ông này. Theo đó, anh ta liên tục né tránh vấn đề được hỏi, luôn trả lời quanh co và tỏ ra thiếu tự nhiên khi nhắc tới các giao dịch tài chính trong tài khoản của mình. Từ kinh nghiệm nhiều năm xử lý các vụ án liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, lực lượng chức năng nghi ngờ người này đang che giấu điều gì đó nên đã đưa về đồn để tiếp tục điều tra.

Sau khi kiểm tra trên hệ thống phòng chống lừa đảo viễn thông, cơ quan chức năng phát hiện thẻ ngân hàng của Chu có lịch sử giao dịch bất thường. Song song với việc lấy lời khai, lực lượng chức năng cũng tới ngân hàng để trích xuất sao kê tài khoản.

Kết quả điều tra khiến nhiều người bất ngờ: chỉ trong vòng 4 tháng, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản của Chu đã vượt quá 8,2 triệu NDT (hơn 31 tỷ đồng). Khi bị hỏi số tiền khổng lồ này được sử dụng vào mục đích gì, người đàn ông này không thể giải thích hợp lý.

Trước hàng loạt câu hỏi của lực lượng chức năng, Chu cuối cùng thừa nhận hành vi hỗ trợ hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Theo lời khai, vào tháng 3/2021, khi đang làm bảo vệ tại một khu dân cư ở quận Nhạc Lộc, Chu quen biết một người đàn ông họ Hướng. Biết Chu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người này đã đề nghị Chu cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền hộ nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Điều đáng nói là trước đó, công an khu vực từng nhiều lần tới khu dân cư tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo viễn thông cũng như hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phạm pháp. Chu hoàn toàn nhận thức được việc làm này là vi phạm pháp luật Trung Quốc nhưng vẫn bị cám dỗ bởi lợi ích trước mắt.

Theo điều tra, Chu đã giúp kẻ xấu thực hiện các giao dịch chuyển tiền với tổng trị giá hơn 8,2 triệu NDT và thu lợi bất chính hơn 40.000 NDT (hơn 154 triệu đồng). Sau đó, người đàn ông này đã bị cơ quan công an địa phương tạm giữ hình sự với cáo buộc “hỗ trợ hoạt động phạm tội sử dụng mạng thông tin”.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo rằng hành vi hỗ trợ tội phạm mạng không chỉ giới hạn ở việc trực tiếp lừa đảo, mà còn bao gồm các hoạt động như cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền, cung cấp dịch vụ mạng, máy chủ, quảng bá hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tượng phạm tội.

Theo quy định pháp luật nước này, người vi phạm có thể đối mặt với mức án tới 3 năm tù giam hoặc bị phạt tiền nếu tình tiết nghiêm trọng. Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ khi nhận được số tiền lớn mới bị xử lý hình sự. Trên thực tế, dù chưa kịp hưởng lợi hoặc thu lợi rất ít, người tham gia hỗ trợ các đường dây lừa đảo vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người cần cảnh giác trước những lời mời gọi kiếm tiền, tránh vì thiếu hiểu biết pháp luật mà vô tình tiếp tay cho tội phạm, khiến bản thân vướng vòng lao lý.

(Theo The Paper)