Pharrell Williams đã “cách tân màu sắc” cho túi Speedy P9 của Louis Vuitton như thế nào?

Nhắc đến Louis Vuitton, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí số đông hầu như là những chiếc rương hay túi xách mang họa tiết Monogram kinh điển trên nền canvas màu nâu. Gam màu trung tính ấy quen thuộc nhưng đầy quyền lực đã trở thành một biểu tượng văn hóa bất biến của thế giới xa xỉ.

Thế nhưng, thời gian gần đây, giới mộ điệu không khỏi ngỡ ngàng khi biểu tượng ấy xuất hiện khắp các kinh đô thời trang trong những sắc thái hoàn toàn mới: từ xanh cobalt, vàng rực, xanh ngọc đến hồng pastel. Chuyện gì đang xảy ra với nhà mốt Pháp? Câu trả lời gói gọn trong một cái tên: Pharrell Williams.

Là thiết kế mang tính cột mốc của Pharrell Williams trong bộ sưu tập ra mắt trên cương vị mới - Giám đốc sáng tạo mảng thời trang nam tại Louis Vuitton, sức hút của túi Speedy P9 không dừng lại trên sàn diễn mà ngay lập tức tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thông qua chiến dịch "In My Bag". Với ý tưởng độc đáo - mở chiếc túi của các siêu sao để khám phá những món đồ bên trong và lắng nghe câu chuyện của họ, chiến dịch nhanh chóng trở thành một bảo chứng thực tế đầy thuyết phục cho thông điệp về sự đa dạng và cá tính hóa.

Từ Âu sang Á, hàng loạt tên tuổi có sức ảnh hưởng trong giới giải trí và thời trang đều bị cuốn hút bởi những khối màu của Speedy P9. Người ta thấy Rihanna đầy quyền lực, Jacob Elordi lịch lãm, hay Felix (Stray Kids), J-Hope (BTS), Jackson Wang và LISA (BLACKPINK) biến tấu chiếc túi theo những cách đầy phá cách trong đời sống thường ngày.

Tại Việt Nam, gương mặt thế hệ mới như HIEUTHUHAI cũng nhanh chóng bắt nhịp làn sóng này, cho thấy Speedy P9 không bị giới hạn bởi giới tính hay phong cách.

Với Speedy P9, Pharrell Williams không chỉ mang đến cách diễn giải mới cho biểu tượng di sản gần trăm năm tuổi, mà còn chứng minh rằng sự xa xỉ đích thực không nằm ở việc lặp lại những khuôn mẫu an toàn, mà ở khả năng dùng màu sắc để định nghĩa lại bản sắc cá nhân.

Ra đời vào năm 1930 dưới ý tưởng của Gaston-Louis Vuitton, Speedy ban đầu là một chiếc túi xách tay nhỏ gọn, thanh lịch, được thiết kế để đồng hành cùng chủ nhân từ những chuyến tàu buổi sáng đến các buổi tiệc tối sang trọng. Suốt hơn 90 năm qua, phom dáng của Speedy vẫn giữ vững vị thế như một trong những biểu tượng được nhận diện nhiều nhất trong lịch sử thời trang.

Khi tiếp quản vị trí Giám đốc sáng tạo dòng thời trang nam của Louis Vuitton, Pharrell Williams đã chọn chính biểu tượng này để thực hiện cú chuyển mình trong BST Xuân-Hè 2024. Phiên bản mới được đặt tên là Speedy P9 - mật mã tri ân sàn diễn lịch sử tại cầu Pont-Neuf: chữ "P" đại diện cho "Pont" (cầu), còn "9" là "Neuf" (số 9 trong tiếng Pháp, đồng thời gợi nghĩa "mới").

Túi da cá sấu trị giá $1,000,000 của Pharrell Williams

Chiếc túi được chế tác từ da calfskin (da bê), trải qua quy trình thuộc da kép cùng kỹ thuật drum milling độc quyền để đạt độ mềm mịn như bơ (LV BUTTERSOFT). Bên cạnh đó, dòng túi này còn mang đến những phiên bản chế tác từ chất liệu da quý hiếm như da cá sấu, da đà điểu… Ít ai biết rằng, mỗi chiếc Speedy P9 phải trải qua tới 240 công đoạn thủ công, trong đó lắp ráp đã tốn khoảng 4,5 giờ làm việc của các nghệ nhân. Đây là chuẩn mực savoir-faire hiếm thấy, ngay cả trong làng túi xa xỉ.

Lần đầu tiên, người sở hữu Speedy không còn chọn chiếc túi chỉ để "nói lên tên thương hiệu", mà để phản ánh trực tiếp cá tính và tâm trạng của mình. Đây là một bước dịch chuyển chiến lược trong cách Louis Vuitton tiếp cận và đối thoại với thế hệ khách hàng xa xỉ mới.

Speedy P9 khác Speedy truyền thống như thế nào?

Khi đặt Speedy P9 lên bàn cân cùng phiên bản truyền thống, người ta dễ dàng nhận ra một cấu trúc thiết kế thông minh: giữ lại cốt lõi và cách tân trải nghiệm. Những giá trị được giữ lại gồm phom dáng du lịch kinh điển, họa tiết Monogram mang tính di sản và tinh thần viễn du.

Trong khi đó, những cải tiến đáng giá đến từ chất liệu da LV BUTTERSOFT siêu mềm mại thay thế canvas truyền thống, cùng thẻ kim loại bên trong với slogan của Pharrell Williams "The Sun Is Shining On Us" tạo nên dấu ấn đặc trưng của dòng P9. Bên cạnh đó, việc bổ sung một chiếc pouch nhỏ có thể tháo rời bên trong mang lại tính thực dụng cao, phù hợp với lối sống năng động và dịch chuyển của thời đại mới.