Mỹ nhân công khai yêu "hồng hài nhi" cao 1m96: Sự nghiệp như "hack", đã kiếm tiền giỏi nhất ngành còn được đề cử đẹp nhất thế giới

Không giống nhiều ngôi sao truyền hình thực tế dần mất sức hút khi xu hướng thay đổi, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn duy trì được ảnh hưởng và giá trị thương mại lâu dài bằng cách chuyển mình thành một "thương hiệu" thời trang và biểu tượng phong cách sống toàn cầu.

Nếu có một giải thưởng dành cho "hot couple của năm 2026", Kendall Jenner và Jacob Elordi có lẽ nên được trao cúp ngay và luôn. Sau nhiều tháng để công chúng đoán già đoán non, cặp đôi quyền lực của làng thời trang cuối cùng cũng chẳng còn mấy lý do để tiếp tục mập mờ khi loạt ảnh tay trong tay du lịch Nhật Bản phủ sóng khắp mạng xã hội. Một bên là siêu mẫu được trả thù lao cao nhất hành tinh, một bên là nam diễn viên cao 1m96 đang khiến Hollywood phát cuồng. Chênh nhau 2 tuổi, IT-girl đình đám đang rơi vào thế "chị đẹp yêu hồng hài nhi" như cách cư dân mạng vẫn thường trêu đùa.

Nhưng nếu chuyện tình cảm giúp Kendall Jenner liên tục chiếm sóng những ngày gần đây, thì đó vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong hào quang mà mỹ nhân sinh năm 1995 đã và đang sở hữu. Bởi ở tuổi 31, Kendall không chỉ vừa được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler, mà còn là một trong số ít người đẹp có thể định nghĩa trọn vẹn khái niệm "IT-girl" của thế hệ mình. Giữa một ngành công nghiệp luôn thay đổi chóng mặt, Kendall Jenner vẫn là cái tên gần như không có đối thủ tuyệt đối về độ nhận diện, khả năng kiếm tiền và sức ảnh hưởng toàn cầu, đủ để người ta tự hỏi bao giờ mới xuất hiện một Kendall Jenner thứ hai.

Người đẹp định nghĩa lại khái niệm siêu mẫu thời đại mạng xã hội

Trong suốt nhiều năm, Kendall Jenner luôn là trường hợp đặc biệt của ngành thời trang. Khi phần lớn công chúng biết đến cô thông qua chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kendall lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác với các chị em trong gia đình. Thay vì phát triển hình ảnh theo hướng ngôi sao truyền hình hay influencer, cô quyết tâm theo đuổi thời trang cao cấp. Năm 14 tuổi, Kendall được mẹ là Kris Jenner giúp ký hợp đồng với Wilhelmina Models.

Cú bứt phá thực sự đưa tên tuổi Kendall vào dòng chảy thời trang chính là khoảnh khắc được walk trên đường băng của Marc Jacobs. Sải bước ở tuổi 18 trong chiếc áo xuyên thấu táo bạo, Kendall đã gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền thông, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn và ấn phẩm lớn. Bản thân nữ siêu mẫu sau này cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô hoàn toàn yêu thích việc phô diễn vòng 1 tự do như vậy.

Tiếp đà thăng tiến, Kendall liên tiếp càn quét sàn diễn của hàng loạt thương hiệu xa xỉ bậc nhất, trở thành gương mặt đại diện chính thức cho ông lớn mỹ phẩm Estée Lauder, đồng thời phủ kín mọi trang bìa tạp chí đang hiện hữu.

Đến năm 2015, Kendall tiếp tục khẳng định vị thế khi ký hợp đồng với Calvin Klein Jeans cho chiến dịch #MyCalvins đình đám và lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret danh giá. Kể từ đó, cô cùng nhóm bạn thân gồm chị em nhà Hadid, Cara Delevingne và Kaia Gerber hoàn toàn thống trị các tuần lễ thời trang toàn cầu, khiến công chúng khó lòng lật mở một cuốn tạp chí hay đi qua một tấm biển quảng cáo nào mà không bắt gặp gương mặt Kendall Jenner.

Dù thường xuyên đối mặt với tranh cãi xoay quanh việc xuất thân từ gia đình nổi tiếng, Kendall vẫn là một trong số ít trường hợp chuyển hóa thành công sức hút đại chúng thành vị thế thực sự trong ngành thời trang cao cấp.

Đế chế 150 triệu USD và quyền lực không thể lật đổ của siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất ngành

Sự bùng nổ của Kendall Jenner đã mở ra một giai đoạn mới của ngành thời trang - kỷ nguyên của các "Instamodels", nơi sức mạnh marketing của các influencer dần thay thế và định hình lại bản đồ người mẫu truyền thống. Với lượng người theo dõi khổng lồ lên đến 278 triệu người trên Instagram ở thời điểm hiện tại, Kendall chính là người dẫn đầu làn sóng này.

Sự nghiệp của Kendall gặp cú vấp lớn đầu tiên vào năm 2017 khi tham gia một quảng cáo Pepsi gây tranh cãi dữ dội. Nhưng chỉ một năm sau đó, Forbes đã chính thức vinh danh Kendall Jenner là siêu mẫu kiếm tiền khủng nhất thế giới với thu nhập 22,5 triệu USD/năm, một cột mốc làm thay đổi hoàn toàn cục diện của giới mẫu và định vị vị thế vững chắc của chân dài cao 1m78 cho đến tận bây giờ.

Bên cạnh công việc người mẫu, Kendall còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để phát triển nhiều dự án kinh doanh sinh lời, nổi bật nhất là trong ngành đồ uống có cồn, đồng thời duy trì các hợp đồng quảng bá với những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Bước sang năm 2026, khối tài sản ròng của nữ siêu mẫu được cho là đã chạm ngưỡng con số khổng lồ 150 triệu USD. Thành công tài chính vô tiền khoáng hậu này đến từ việc cô chủ động vạch ra một lối đi riêng biệt, biến danh tiếng truyền hình thành uy tín thời trang cao cấp và nhạy bén lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh để duy trì quyền lực văn hóa lâu dài.

Động lực lớn nhất thúc đẩy khối tài sản của Kendall chính là cổ phần trong thương hiệu rượu 818 Tequila do mình sáng lập vào năm 2021. Với việc nắm giữ từ 30% đến 50% cổ phần của thương hiệu đang được định giá từ 200 triệu đến 400 triệu USD này, riêng danh mục đầu tư vào 818 Tequila đã mang về cho Kendall giá trị tài sản dao động từ 60 triệu đến 200 triệu USD.

Bên cạnh đó, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo cho FWRD, khẳng định tư duy quản lý và tầm nhìn phong cách mang tính chiến lược dài hạn. Với một portfolio kinh doanh vững chắc kết hợp hài hòa giữa tính độc bản xa xỉ và quy mô thương mại lớn, vị thế dẫn đầu của Kendall Jenner trong sơ đồ phân cấp thế giới siêu mẫu dường như là điều không thể lật đổ ở thời điểm hiện tại.

Đẹp, giàu, nổi tiếng và giỏi tạo trend

Một trong những lý do khiến Kendall Jenner khác biệt so với phần lớn những "Instamodel" cùng thời nằm ở khả năng duy trì sức hút lâu dài. Ở thời điểm Instagram hay TikTok liên tục sản sinh ra những gương mặt mới, Kendall vẫn giữ được vị trí riêng trong ngành thời trang suốt hơn một thập kỷ như một trendsetter.

Phong cách đời thường của Kendall cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng mặc đẹp nhờ khả năng biến những món đồ cơ bản thành xu hướng được săn đón toàn cầu. Không ít chuyên gia thời trang nhận định Kendall chính là một trong những nhân vật góp phần định hình làn sóng quiet luxury và phong cách tối giản hiện đại trong những năm gần đây.

Giàu nhất ngành, sở hữu nhan sắc lọt bảng đề cử đẹp nhất thế giới năm 2026, lại đang đắm chìm trong tình yêu đồng điệu "cùng tần số" bên cạnh trai đẹp Hollywood, cuộc sống viên mãn của Kendall Jenner hiện tại chính là đỉnh cao mà bất kỳ ai cũng phải khao khát.

Ảnh: Instagram, X