Dép xỏ ngón lên ngôi: Tư duy phối đồ quyết định bạn là lãng tử thời thượng hay kẻ xuề xoà

Cùng một đôi dép xu hướng, nhìn trai Hàn mang trông bảnh, nhưng bạn không khéo sẽ trông như đi chợ.

Dép xỏ ngón từ một món đồ vốn chỉ dành cho những chuyến đi biển vội vã hoặc chạy ra đầu ngõ mua đồ, nay đã chính thức trở thành xu hướng hàng đầu mùa hè. Thế nhưng, khi trào lưu này đổ bộ, một cuộc tranh luận dở khóc dở cười lại nổ ra: Tại sao các nam thần xứ Kim Chi diện dép xỏ ngón ra sân bay, đi sự kiện nhìn lãng tử, thời thượng là thế, mà trai Việt diện nhìn lại dễ bị xuề xòa như đi chợ? Câu trả lời hoàn toàn không nằm ở "gương mặt" hay "quốc tịch", mà nó nằm ở tư duy styling và những tiểu tiết cốt lõi dưới đây.

Bí quyết "hóa sang" của trai Hàn: Không đơn giản là xỏ chân vào dép

Nếu quan sát kỹ cách các idol hay influencer Hàn Quốc diện dép xỏ ngón, có thể thấy họ chưa bao giờ coi đây là một món đồ "mặc đại". Họ tư duy đôi dép như một điểm nhấn mang tính cân bằng cho cả outfit.

Mấu chốt đầu tiên nằm ở sự tương phản trong phom dáng . Trai Hàn rất chuộng công thức mix dép xỏ ngón với những chiếc quần âu ống rộng dáng suông (wide-leg trousers) hoặc quần jeans oversize, có độ dài phủ nhẹ lên mu bàn chân. Sự kết hợp giữa một chiếc quần thanh lịch, chỉn chu với một đôi dép phóng khoáng tạo nên một tổng thể vừa lười biếng một cách tinh tế, vừa không bị mất đi phom dáng thời thượng.

Điểm thứ hai chính là sự tối giản và tư duy chọn chất liệu . Họ thường ưu tiên những đôi dép có chất liệu cao cấp như da thuộc hoặc cao su đúc nguyên khối đứng phom với các gam màu trung tính như đen, beige, hoặc xám chuột. Họ tuyệt đối nói không với những đôi dép nhựa mỏng dính hay in họa tiết sặc sỡ. Đi kèm với đó sẽ là một chiếc áo thun basic chất vải dày dặn hoặc một chiếc sơ mi linen thả cúc đầy tự do.

Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất: Sự sạch sẽ từ khâu chăm sóc cá nhân (grooming) . Giới trẻ Hàn cực kỳ khắt khe trong việc chăm sóc cơ thể. Một bàn chân được cắt tỉa móng gọn gàng, không thô ráp chính là điều kiện tiên quyết để diện những đôi dép hở ngón mà không gây cảm giác khó chịu cho người nhìn.

Cái bẫy "tiện lợi" khiến trai Việt dễ mất điểm khi diện dép tông

Nhìn lại thực tế, sở dĩ dép xỏ ngón dễ bị gắn mác "xuề xòa" khi nam giới Việt diện ra đường không phải vì visual lép vế, mà phần lớn là do thói quen dùng sai ngữ cảnh và chưa tính toán kỹ cách phối đồ.

Đầu tiên, phần lớn đàn ông Việt vẫn giữ thói quen mang dép xỏ ngón theo đúng nghĩa đen của sự tiện, tức là tiện đâu mang đó. Outfit thường thấy sẽ là một chiếc quần short jeans bó hoặc quần short thể thao, đi kèm một chiếc áo thun mặc ở nhà, rồi xỏ đại một đôi dép tông mua ở siêu thị. Việc thiếu đi sự tính toán về tỉ lệ trang phục và phom dáng khiến tổng thể trông giống một bộ đồ đi chợ hoặc đi dạo vỉa hè hơn là một outfit dạo phố có gu.

Thứ hai, yếu tố thời tiết và hạ tầng giao thông tại các đô thị Việt Nam cũng là một rào cản lớn. Đường sá nhiều khói bụi hoặc dễ ngập nước vào mùa mưa khiến bàn chân rất khó giữ được độ sạch sẽ, từ đó làm giảm hẳn tính thẩm mỹ của một đôi dép hở ngón. Thêm vào đó, việc nam giới Việt chưa thực sự có thói quen chú trọng đến việc chăm sóc phần da và móng chân cũng là lý do khiến việc diện item này trở nên mạo hiểm.

Dép xỏ ngón có thể là một thảm họa thời trang nhưng cũng có thể là một tuyên ngôn phong cách đầy phóng khoáng, tất cả phụ thuộc vào cách bạn tôn trọng món đồ mình mặc. Để mặc đẹp như trai Hàn, nam giới Việt không cần một đôi chân dài miên man, mà chỉ cần thay một chiếc quần short bằng một chiếc quần âu ống suông thời thượng, chọn một đôi dép đúc đứng phom và luôn giữ cho bàn chân sạch sẽ, chỉn chu là được.

Ảnh: Instagram