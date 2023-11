Phần thi Bikini - yếu tố hút view hay tuyên ngôn nữ quyền trong cuộc thi hoa hậu?

Phần thi áo tắm có lịch sử lâu đời



Chắc hẳn fan sắc đẹp sẽ không lạ gì với vòng thi Bikini trong các cuộc thi hoa hậu. Phần thi áo tắm đã và đang là yếu tố thu hút công chúng hàng đầu trong các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là một vòng thi có ý nghĩa quan trọng và sở hữu cơ sở từ rất lâu.

Khởi nguồn của Miss World - một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá là một chương trình áo tắm tại Anh. Từ đó, người ta tổ chức vòng thi Bikini trong các cuộc thi hoa hậu để đánh giá khả năng trình diễn cũng như vẻ đẹp hình thể của các cô gái.

Và gần đây nhất, cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức Việt Nam cũng mang đến phần thi Bikini tốn không ít giấy mực của báo chí.

Phần thi áo tắm đã có từ rất lâu

Tại sao vòng thi Bikini lại cần thiết đến vậy?

Các cuộc thi hoa hậu được tổ chức để vinh danh sự tự tin, vẻ đẹp tâm hồn, tri thức cũng như vẻ đẹp hình thể của các cô gái. Phần thi Bikini mang đến cơ hội phô diễn khả năng làm chủ sân khấu cũng như những đường nét thu hút từ các thí sinh sắc đẹp.

Để tìm được câu trả lời thực tế cho vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với chị Bùi Thị Bảo Trân - founder Bikini Passport - nhà thiết kế Bikini, nhà tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như Hoa Hậu VN, Miss World VN hay gần đây nhất là Miss Grand International 2023. Chị Bảo Trân cho biết: "Phần thi áo tắm quan trọng bởi nó giúp các cô gái thể hiện sự tự tin, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ dù họ đang sở hữu vóc dáng như thế nào."

Các cô gái đã phải dành ra rất nhiều thời gian và sự nỗ lực để xây dựng những đường nét thu hút. Đó là cả một quá trình dài, không thiếu những giọt mồ hôi và sự cố gắng. Một cô gái yêu vẻ đẹp và tự hào với sự nỗ lực của bản thân sẽ muốn cho công chúng thấy vòng eo săn chắc, đôi chân thon gọn hay những đường cong khỏe mạnh.

Các hoa hậu khoe hình thể cuốn hút trong phần thi swimsuit

Phần thi Bikini tại đêm bán kết Miss Grand International 2023

Tôn vinh vẻ đẹp hình thể thông qua các thiết kế áo tắm

Phần thi áo tắm mang đến nhiều ý nghĩa đẹp đẽ. Đây là một cách để tôn vinh mọi shape người, mọi vóc dáng khác nhau. Điều này phản ánh một khía cạnh xung quanh nữ quyền và bình đẳng giới, đó chính là yêu bản thân một cách lành mạnh.

Quá trình tạo nên những bộ Bikini gây sốt tại Miss Grand International 2023

Nhờ những bộ Bikini đặc biệt, phụ nữ được thỏa sức yêu cơ thể của chính mình. Năm 2021, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã gây sốt khắp các trang báo mạng nhờ phong thái tự tin, lối trình diễn thu hút và hình thể khỏe mạnh trong bộ Bikini tại sàn diễn Miss Grand International được tổ chức tại Thái Lan. Từ đó cô đã chạm tay đến danh hiệu cao nhất của Miss Grand và gây được tiếng vang cho đến tận thời điểm hiện nay.

Nối tiếp sức hút của thương hiệu Miss Grand, và gần nhất là Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam, phần thi áo tắm được rất nhiều người xem mong đợi.

Là nhà thiết kế cho phần thi áo tắm của Miss Grand International 2023, Bikini Passport chọn đầu tư nhiều vào kiểu dáng và chất liệu. "Một cuộc thi sắc đẹp là nơi hội tụ đa dạng vẻ đẹp, tương ứng với các cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy các bộ trang phục cần có tính đồng bộ nhưng vẫn phải phù hợp với mỗi quý cô. Đó là lý do chúng tôi tập trung cao độ vào việc tạo nên thiết kế fit for everyone với chất liệu cao cấp trong bối cảnh một cuộc thi tầm cỡ quốc tế." - chị Bùi Thị Bảo Trân - Founder Bikini Passport chia sẻ.

TOP 10 BEST IN SWIMSUIT quyến rũ cùng mẫu áo tắm từ Bikini Passport

Thiết kế Bikini tại Miss Grand mang đến góc nhìn đa dạng về thời trang cho phụ nữ. Từ mẫu Bikini cut-out hồng fuchsia trong phần thi BEST IN SWIMSUIT cho đến màn kết hợp đa sắc màu cùng TOP 10 BEST IN SWIMSUIT, những thiết kế của Bikini Passport đã gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng làm nổi bật vẻ đẹp hình thể, phù hợp với mọi vóc dáng, màu da của các cô gái.

Trong màn đồng diễn áo tắm đêm bán kết vừa rồi, các hoa hậu đã có phần khuấy động xuất sắc cùng thiết kế Bikini họa tiết logo monogram với cá tính không thể Miss Grand hơn.

Bikini Passport - Hộ chiếu cho nàng tỏa sáng

Là một công ty Việt Nam, Bikini Passport mong muốn được giúp mọi phụ nữ Việt khám phá ra vẻ đẹp của riêng bản thân mình thông qua những bộ áo tắm thu hút.

Trên hành trình từ năm 2015 đến hiện tại, Bikini Passport đã đồng hành cùng vô số phụ nữ Việt Nam trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin. Bikini Passport cũng là nhà tài trợ với nhiều năm kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp lớn, ghi dấu ấn rõ nét với bạn bè quốc tế.

"Dù bạn là ai, dù bạn làm công việc gì hay bạn bao nhiêu tuổi, khi đến với chúng tôi, bạn sẽ đẹp và tỏa sáng theo cách riêng của bạn." - chị Bùi Thị Bảo Trân tự hào khi chia sẻ về slogan hoạt động của thương hiệu áo tắm hàng đầu.

Thông qua cuộc thi Miss Grand International, thương hiệu Bikini Passport mong muốn ngày càng lan tỏa lối sống tích cực, yêu và tôn vinh tính nữ đến với nhiều quý cô hiện đại hơn.

Founder Bikini Passport cùng các người đẹp chiến thắng cuộc thi Miss Grand International 2023

Thay cho lời kết

