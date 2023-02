Phan Mạnh Quỳnh giản dị chăm con, nhan sắc bà xã hậu sinh nở gây chú ý

Sau 7 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã tên Khánh Vy chào đón con đầu lòng vào tháng 1/2023. Từ lúc Khánh Vy mang thai đến sinh nở đều được Phan Mạnh Quỳnh kề cận chăm sóc, động viên. Vào ngày đón con đầu lòng, nam ca sĩ còn khóc nức nở hơn cả em bé khiến bà xã phải bất ngờ. Đến hiện tại, nhóc tỳ tên thân mật là bé Ốc của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đã hơn 1 tháng tuổi.

Lần đầu làm bố mẹ bỉm, cuộc sống của Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh cũng có những thay đổi đáng kể. Mới đây, đích thân vợ chồng nam ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh bế con gái nhỏ đi ngắm biển, cả nhà có khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên bên nhau. Khác hẳn với hình ảnh trên sân khấu, Phan Mạnh Quỳnh vô cùng giản dị, đã ra dáng bố bỉm sữa khi ôm con gái. Khánh Vy cũng được khen vì nhan sắc trẻ trung, tươi rói sau khi lên chức.

Phan Mạnh Quỳnh giản dị, nụ cười tươi tắn khi cùng vợ chăm sóc con đầu lòng

Khánh Vy cũng lấy lại phong độ nhan sắc sau hơn 1 tháng sinh nở

Vợ Phan Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ về cuộc sống thay đổi ở thời điểm hiện tại. Dù có người hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn nhưng Khánh Vy vẫn rơi vào tình trạng khó ngủ như nhiều mẹ bỉm. Mẹ bỉm tiết lộ công việc hằng ngày khiến nhiều người đồng cảm: "Cho con ti xong còn hút sữa rửa bình, đi toilet. Sáng thì tranh thủ ăn uống, tắm chưa kể có lúc con ti xong nằm tí khóc lại dậy thay bỉm thay bỉm xong con lại tỉnh, lại dỗ con ngủ, xong nằm xuống có phải nói ngủ là ngủ liền đâu. Còn đau vết may nữa, chưa kịp chợp mắt con lại ọ oẹ dậy đòi ăn".

Mẹ bỉm đã chia sẻ hình ảnh về con gái trong tiệc đầy tháng của bé

Dù bận rộn nhưng Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đang sống trong những tháng ngày rất hạnh phúc, viên mãn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi thấy tình cảm hai đứa đang ngày càng tốt hơn". Khánh Vy cũng khẳng định sự xuất hiện của em bé khiến tình cảm cả hai mặn nồng, biết yêu thương và quan tâm nhau.

Phan Mạnh Quỳnh cũng đã về Nha Trang sinh sống để được kề cận vợ con, anh nói: "Tôi đã ở TP.HCM 11 năm, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Khi về Nha Trang với những nếp sống mới cũng là trải nghiệm giúp tôi nghĩ ra nhiều thứ mới hơn".

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy chính thức công khai hẹn hò vào năm 2015. Vợ Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hòa và đang kinh doanh thời trang. Khánh Vy có thời gian làm người mẫu tự do, xuất hiện trong MV của Đức Phúc, Only C,...