Phân khúc loa di động có thêm lựa chọn mới

Thương hiệu âm thanh Việt Nam PARAMAX vừa giới thiệu thế hệ sản phẩm mới gồm loa active bookshelf và loa di động, hướng đến nhu cầu giải trí gia đình trong không gian sống hiện đại.

Theo thương hiệu, các dòng sản phẩm mới tập trung vào ba yếu tố: Thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu nghe nhạc - karaoke tại nhà.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên thiết bị ít dây nối, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đa năng, phân khúc loa tích hợp sẵn ampli, kết nối không dây và pin di động đang trở thành xu hướng. Đây cũng là nhóm sản phẩm mà nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế đẩy mạnh trong vài năm gần đây.

Ở mảng loa xách tay, PARAMAX Art 88 được giới thiệu với cấu hình 2.1, tích hợp loa siêu trầm riêng. Trong khi đó, bộ đôi PARAMAX Evox và PARAMAX Evox Max hướng đến nhu cầu sử dụng ngoài trời hoặc không gian rộng với mức công suất cao hơn.

Ngoài ra, dòng PARAMAX Sono và PARAMAX Sono Max được định vị ở nhóm người dùng ưu tiên chi tiết âm thanh, sử dụng cấu hình nhiều loa thành phần hơn. Theo hãng, các mẫu loa mới đều tích hợp xử lý tín hiệu số DSP, ampli Class-D và nhiều chuẩn kết nối có dây lẫn không dây.

Song song nhóm di động, PARAMAX cũng giới thiệu hai mẫu loa bookshelf chủ động là PARAMAX EURO 801 Smart và PARAMAX HOMI 6 Smart. Đây là dòng sản phẩm tích hợp sẵn ampli và micro không dây trong cặp loa, hướng đến nhóm khách hàng muốn lắp đặt nhanh, hạn chế thiết bị rời.

Thương hiệu cho biết EURO 801 Smart thiên về trải nghiệm nghe nhạc, còn HOMI 6 Smart phục vụ nhu cầu giải trí đa dụng. Cả hai hỗ trợ Bluetooth 5.3 cùng các cổng kết nối như HDMI ARC, Optical, USB và AUX.

Việc ra mắt đồng thời nhiều dòng loa cho thấy các thương hiệu nội địa đang tăng tốc ở phân khúc âm thanh gia đình, nơi người dùng có xu hướng tìm sản phẩm dễ dùng, chi phí hợp lý và tích hợp nhiều tính năng.