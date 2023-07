Phản diện Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 lộ diện, phơi bày quá khứ của Shin Hye Sun gây ngỡ ngàng

Chỉ còn một tập phim nữa là Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) sẽ chính thức khép lại. Ở tập 11, cũng là tập kế cuối, mọi bí mật về kiếp đầu tiên của Ji Eum (Shin Hye Sun) đã được sáng tỏ. Rating tập này gần như không có gì thay đổi, duy trì ở mức 4,4%.



Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 tập 11 mở đầu với những ký ức về kiếp đầu tiên của Ji Eum khi cô là Su, một dân nữ bình thường, sống cùng chị gái của mình là Seol (kiếp này chính là Cho Won). Su nhận nhiệm vụ nhuộm vải để buộc vào chuông phép và luôn nỗ lực để tìm cách chữa bệnh cho chị gái mình.

Khi biết tin chuông phép có thể giúp cứu mạng Seol, Su đã bất chấp việc có thể bị thần linh trừng phạt và đến ăn trộm nó ở thần đường. Lập tức cô và Seol bị truy đuổi thế nhưng người bị giết chết lại là Seol. Chứng kiến cảnh chính Han Ya (kiếp này là Seo Ha) cầm chiếc kiếm nhuốm máu chị gái mình đi theo sau Cheon Un (kiếp này là Min Ki), Ji Eum đã ôm hận và thề nguyền sẽ báo thù. Thế nhưng đó chưa phải tất cả, theo lời Min Ki thì Ji Eum vẫn phải tiếp tục hồi tưởng kiếp đầu tiên nếu muốn tìm ra lý do mình có thể nhớ lại quá khứ và cứu mạng Ae Kyung, người đang bị tổn hại sức khỏe vì nối lại nhân duyên với cô.

Cùng lúc này, Seo Ha (Ahn Bo Hyun) cũng giải quyết được khúc mắc trong lòng sau bao năm. Anh nhận ra từ trước đến nay, bố luôn tỏ ra lạnh lùng, cố che giấu bí mật về vụ tai nạn cũng chỉ mong Seo Ha được yên ổn. Thậm chí bố còn từng đến nhà, quỳ gối xin lỗi mẹ Joo Won về vụ tai nạn, làm tất cả cũng vì cậu con trai này.

Sau khi giải quyết xong chuyện mối quan hệ với bố, Seo Ha quyết định đồng hành cùng Ji Eum để tìm lại bí ẩn của kiếp đầu tiên. Những hình ảnh đã hiện lên đầy rõ nét, ở kiếp đó, người giết Su thực chất chính là Cheon Un còn Han Ya - người mà Su yêu từ cái nhìn đầu tiên - thì cố gắng để bảo vệ cô. Khi Su tìm cách báo thù thì Han Ya lại đứng ra đỡ cho Cheon Un một nhát dao, sau cùng Su bị người của Cheon Un giết hại, trước khi chết, cô thề nguyền dù có bao nhiêu kiếp qua đi, cô cũng ôm mối hận này.

Nguồn ảnh: tvN