Sốc trước cát-xê của nam chính hot nhất phim Hàn hiện tại, nổi chưa lâu còn bị chê bai mà đã sắp đuổi kịp Song Hye Kyo?

Lee Jun Ho đang là cái tên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn hiện tại. Dù King the Land liên gục gây tranh cãi, chê bai, đặc biệt là nhân vật nam chính nhưng Jun Ho vẫn lên như diều gặp gió. Anh liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng. Thậm chí khán giả Hàn còn gọi anh với cái tên "King" Jun Ho (chơi chữ tên phim) để thể hiện sự nổi tiếng đáng ngạc nhiên này.



Thực chất Lee Jun Ho đã lấn sân sang diễn xuất khá nhiều năm nhưng phải tới 2 năm gần đây mới thực sự được chú ý. Cuối 2021 - đầu 2022, anh thành công với bộ phim cổ trang Cổ Tay Áo Màu Đỏ. Thời điểm này được biết, cát-xê của anh tăng vọt lên mức hơn 100 triệu won (khoảng 1,83 tỷ đồng) cho một tập phim. Đến King the Land, con số chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ tăng hơn nhiều so với mức 100 triệu won/tập thời Cổ Tay Áo Màu Đỏ.

Con số này khiến nhiều người bất ngờ bởi hơn 100 triệu won/tập là mức cát-xê mà không nhiều diễn viên trẻ hay idol lấn sân nhận được khi đóng phim. Nếu so với sao hạng S - Song Hye Kyo thì mức cát-xê của Lee Jun Ho không còn kém xa. Được biết thời điểm đóng The Glory, cát-xê của mỹ nhân họ Song là gần 200 triệu won/tập. Jeon Ji Hyun cũng ghi nhận con số tương tự. Trong khi đó, cát-xê của các sao nam đồng hạng cao hơn và cũng tăng nhanh hơn sau từng dự án.

Dù vẫn còn hoạt động với tư cách idol nhưng được biết hiện tại, thu nhập chính của Jun Ho đến từ vai trò diễn viên. Sức hút mạnh mẽ từ King the Land kéo theo việc anh nhận được hàng loạt lời mời hợp tác và những hợp đồng quảng cáo mới. Khán giả còn trêu đùa, nếu ở King the Land, anh đóng vai tổng tài thì sau King the Land, anh sẽ trở thành tổng tài "hàng thật giá thật".

