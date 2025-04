Phải rời dinh thự, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng vợ vẫn quyết mang theo những "thứ này"

Theo đó, Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee sẽ tạm thời chuyển về căn hộ bốn phòng ngủ tại khu phức hợp Acro Vista, tọa lạc ở phía nam thủ đô Seoul. Căn hộ này có diện tích sàn 164 m² và thuộc một tòa nhà cao tầng 37 tầng, bao gồm 757 căn hộ dân cư và thương mại.

Trước khi chuyển đến dinh tổng thống, ông Yoon và bà Kim từng sinh sống tại đây cùng với bảy thú cưng — bốn chó, ba mèo. Tuy nhiên, trong thời gian cư trú tại dinh tổng thống, số lượng thú cưng của họ đã tăng lên 11. Trong đó, Saeromi — một chú chó tha mồi giống Labrador, từng là chó dẫn đường đã nghỉ hưu — là thành viên mới nhất được nhận nuôi vào tháng 12/2022.

Một số nguồn tin địa phương cho biết, ông Yoon đang cân nhắc chuyển đến nơi ở riêng biệt tại khu vực ngoại ô Seoul, như Yangpyeong hoặc Gapyeong (tỉnh Gyeonggi), do lo ngại căn hộ hiện tại không phù hợp với số lượng lớn thú cưng. Bên cạnh đó, sự hiện diện thường xuyên của đội ngũ an ninh cũng có thể gây bất tiện cho cư dân xung quanh.

Mặc dù đã bị Quốc hội phế truất và mất mọi quyền lợi gắn với chức vụ tổng thống, tuy nhiên, theo quy định hiện hành, ông Yoon vẫn đủ điều kiện được Cơ quan An ninh Tổng thống bảo vệ trong thời hạn tối đa 10 năm. Được biết, một đội an ninh khoảng 50 người đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho ông, bắt đầu từ thời điểm ông rời khỏi dinh thự chính thức.

Nguồn: The Straits Times