Phá chuyên án "ma túy chuyển phát nhanh" tại TP HCM và nhiều địa phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước; khởi tố 8 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Dương Thị Ngọc Lan (trú tại Phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm trên 10 kg ma túy các loại, trong đó có hơn 1 kg ketamin, 3,3 kg ma túy tổng hợp, 83 ống tinh dầu cần sa, hơn 5 kg cần sa, 104 sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy, 99 gói kẹo dẻo tẩm ma túy, gần 100 gói "nước vui", 25,28 g cocain và trên 1,2 tỉ đồng.



Trước đó, tháng 12-2023, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Hải (SN 1994; trú tại TP Tuyên Quang) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 515,34 gram cần sa.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Tuyên Quang đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Công an TP Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc Công an TP HCM tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy liên tỉnh.

Trong đó, các đối tượng ở TP HCM, gồm: Lâm Thành Hữu (SN 1996; trú tại Phường 10, Quận 3), Dương Thị Ngọc Lan (SN 1992; trú tại Phường 5, quận Gò Vấp), Nguyễn Trần Ngọc Thạch (SN 2001; trú tại Phường 24, quận Bình Thạnh), Lại Tấn Đại (SN 1996, trú tại Phường 25, quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Vương (sinh năm 1999, trú tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12), Dương Thị Ngọc Trâm (SN 2000; trú tại Phường 5, quận Gò Vấp). Các đối tượng còn lại, gồm: Hồ Minh Cảm (SN 1980; trú tại xã Tân Hải, thị xã Gia Lai, tỉnh Bình Thuận), Hà Hữu Ngọc Bảo (SN 2002; trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Để qua mặt cơ quan chức năng, các nhóm này phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng, thông qua tài khoản ngân hàng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa; người bán và người mua không biết thông tin của nhau.

Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 12-2023 đến nay, nhóm này đã chuyển hơn 300 đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các tỉnh, thành phố: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Nam, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Tháp…