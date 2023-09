PewPew tiết lộ niềm vui lớn nhất khi livestream bán hàng trên TikTok, và chuyện háo hức đồng hành cùng giải thưởng vì người tiêu dùng tầm quốc gia

Là một trong Tứ hoàng streamer của Việt Nam và vẫn đang hot nhưng anh quyết định nghỉ stream và chuyển sang kinh doanh. Vì sao vậy?

Quyết định nghỉ streamer dựa trên ba yếu tố chính, một là lúc đó tôi nghĩ đã hoàn thành xong mục tiêu ban đầu khi về Việt Nam. Đấy là mong muốn biến streamer thành một nghề, lúc đấy thu nhập cũng ổn định một chút, cũng đã có sự ghi nhận của xã hội.

Điều thứ hai, sau khi đã hoàn thành xong mục tiêu đầu tiên, mục tiêu tiếp theo của tôi là sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn. Lúc đấy, tôi đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh nhưng tôi mong muốn có thể xuống khỏi tuyến xe bus mình đang đi để có thể chậm rãi cảm nhận cuộc sống cũng như hiểu rõ mình đang ở đâu và muốn gì.

Điều cuối cùng, vì tôi đã xa gia đình từ rất sớm, lúc 15 tuổi, lúc đó tôi muốn về gần với gia đình mình hơn, quan tâm đến cuộc sống của gia đình và đi sâu vào việc xây dựng gia đình hơn. Tất nhiên, mỗi một điều lại là một câu chuyện riêng. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi và quyết định nghỉ streamer sang kinh doanh, rồi bán hàng.

Chuyển sang livestream bán hàng trên TikTokShop, anh thấy điều gì vui nhất?

Bán hàng không giống như những ngành nghề liên quan đến sự viral nói chung như ca sĩ, diễn viên. Bởi vì bán hàng cần sự tương tác trực tiếp với khán giả, không có sự yêu ghét ở đây. Mọi người biết đến bạn, yêu ghét đấy là tình cảm nhưng khi đi bán hàng, mình cần phải phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Một trong những con số khiến tôi đã quyết định nghiêm túc với công việc livestream bán hàng đó là sau buổi livestream thử đầu tiên với TikTok, tổng kết số liệu, có tới 54% những người mua hàng là những người theo dõi tôi từ trước, 46% còn lại là những người không biết gì cả, họ chỉ xem ở trên hệ thống, họ vào xem tôi chia sẻ và mua hàng. Với tôi, con số này thể hiện rõ đây là thị trường tiềm năng.

Thực tế, quyết định mua hàng phần lớn không dựa trên tình cảm, mọi người mua hàng vì cảm thấy sản phẩm phù hợp, giá tốt và được hỗ trợ nhiệt tình. Bạn nổi tiếng hay bạn được yêu quý, đấy là một điểm lợi thế nhưng khi bán hàng, hãy nhớ rằng bạn đang phục vụ khách hàng.

Điều làm tôi thấy thú vị nhất khi livestream bán hàng đó là được tương tác nhanh với khách hàng. Ở một số mảng khác, các công đoạn thường bị chậm khoảng 2 nhịp, tức là từ khi sản phẩm tới khách hàng, họ trải nghiệm xong, khách hàng sẽ phản hồi lại cho mình, cả quy trình gồm 2 bước.

Bán hàng trên TikTok lại khác, mua là mua, hủy là hủy, mọi vấn đề về hàng hóa và vấn đề của khách hàng đều được cập nhật rất nhanh. Mỗi một lĩnh vực kinh doanh sẽ có đặc thù khác nhau nhưng đấy là điều tôi rất ghi nhận.

Tôi có một sở thích rất lạ, đó là thích xem cảm xúc của khách hàng. Mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của khách hàng khiến tôi thấy vô cùng thú vị.

Lý do gì khiến anh quyết định đồng hành cùng Better Choice Awards?

Điều đầu tiên, đây là một giải thưởng dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Hơn nữa, đây là giải thưởng được kết hợp giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - một cơ quan của nhà nước, với VCCorp - một đơn vị truyền thông lớn và uy tín, nên tôi rất yên tâm về giải thưởng.

Tôi nghĩ rằng, người Việt Nam xứng đáng sử dụng những sản phẩm có chất lượng thật sự, được đánh giá bởi người tiêu dùng. Better Choice Awards sẽ góp phần tạo nên điều đó. Trên thị trường hiện nay có bạt ngàn sản phẩm, vậy làm sao để tìm những sản phẩm phù hợp với túi tiền chứ không phải là kiểu “đắt xắt ra miếng”. Thời buổi bây giờ, đắt chưa chắc đã xắt ra miếng, quan trọng là miếng nào phù hợp với mình nhất.

Điều thứ hai, tôi rất háo hức, muốn xem Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là trung tâm như thế nào. Bản thân tôi khi được nghe giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là nơi hỗ trợ, kết nối cho cộng đồng đổi mới sáng tạo nên rất mong chờ.

Điều cuối cùng là vì bản thân tôi. Tôi biết rằng Better Choice Awards là nơi hội tụ rất nhiều các anh, các bác, các chú - những người đã có thành tích, thành công nhất định thì tại sao không cho mình một cơ hội để xem, để học hỏi hoặc ít nhất là nhìn thấy.

Anh nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam sẽ được gì từ Better Choice Awards?

Theo kinh nghiệm của tôi, khách hàng ở Việt Nam bây giờ không chỉ cần rẻ, chất lượng cũng vô cùng quan trọng. Điều này được tôi cảm nhận rất rõ khi livestream bán hàng trên TikTok Shop với “Tạp hóa PewPew”. Chúng tôi không bán với giá sập sàn, mà chỉ deal với nhãn hàng để giảm giá thôi, nhưng khách không ngại mua vì hàng hóa chất lượng và số vẫn rất tốt.

Khi đọc về cách thức tổ chức và chấm giải của Better Choice Awards, tôi thấy Ban Tổ chức đã làm hết rồi - một giải thưởng với các tiêu chí vì người tiêu dùng. Tôi đồng hành với giải thưởng và không cần phải tranh luận làm thế nào để tốt cho người tiêu dùng nữa bởi với cách thức tổ chức và chấm giải như vậy, nếu làm đúng sẽ xác định được những sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn để giới thiệu tới khách hàng.

Biết đâu tôi lại có thể tìm được một nhãn hàng hay một sản phẩm nào đấy mà mình thật sự cảm thấy wow, sản phẩm mình đang cần tìm đây rồi!

Có thể tôi không xin được giá deal tốt thì cũng biết được bạn nào quản lý sản phẩm đó để sớm giới thiệu tới khán giả của mình. Đấy là suy nghĩ của tôi và là lý do tôi rất hào hứng khi đồng hành cùng Better Choice Awards.

Giải danh giá nhất của Better Choice Awards là “The Best of Something” - giải thưởng khó nhất dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Để quyết định sản phẩm nào là “The Best of Something” ở bất kì một danh mục nào, hội đồng thẩm định sẽ phải cố gắng tìm ra sản phẩm phù hợp nhất.

Bởi vì như hạng mục game, mảng game rất rộng. Mỗi năm thị trường lại khác, cho nên phải xem thị trường năm nay đang ở giai đoạn nào để xác định mục tiêu sản phẩm phù hợp nhất. Giai đoạn thị trường hưng phấn, tiêu chí sản phẩm sẽ khác. Giai đoạn thị trường đang khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức, tiêu chí sản phẩm sẽ khác. Nói chung, sự phù hợp của sản phẩm với thị trường rất quan trọng và mỗi giai đoạn sẽ có những sự phù hợp khác nhau.

Anh đánh giá ra sao về tác động của giải thưởng Better Choice Awards đối với người tiêu dùng?

Tại thời điểm này, ở Việt Nam, hơi khó để tìm một nơi uy tín giới thiệu sản phẩm chất lượng đã được kiểm tra tới người tiêu dùng. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ được tổ chức hằng năm. Bởi nếu giải thưởng Better Choice Awards được tổ chức thường niên, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có một nơi để tham khảo vào mỗi dịp cuối năm.

Thường dịp cuối năm là lúc mọi người mua bán nhiều nhất. Nếu như vào tháng 7 Âm lịch, mọi người hạn chế chi tiêu thì cuối năm là lúc mọi người mua sắm cho gia đình nhiều hơn, chuẩn bị cho các ngày đặc biệt như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Âm lịch.

Hơn nữa, tôi hy vọng, mọi người sẽ tìm một sản phẩm chất lượng phù hợp với bản thân và mức giá làm mọi người cảm thấy hứng thú. Cùng với đó, tôi hy vọng các thương hiệu Việt ngày càng có nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc có người Việt Nam tham gia sản xuất vào được danh sách của Better Choice Awards. Đặc biệt, tôi mong trong danh sách đó sẽ có nhiều sản phẩm Made in 100% Vietnam trong thời gian tới.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Bài: Bình Minh - Thiết kế: Hải An - Ảnh: Việt Hùng