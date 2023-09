Không phải iPhone 15 Pro Max, đây mới là mẫu iPhone đắt đỏ nhất năm nay: Ai dám mua mới thực sự là "đại gia"!

1.199 USD cho iPhone 15 Pro Max mới nhất chắc chắn là mức giá cao ngất ngưởng. Trên thực tế, đây chính là chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay của Apple, nhưng ít nhất bạn đang đánh đổi số tiền đó để lấy công nghệ di động mới nhất và tuyệt vời nhất đến từ thương hiệu danh tiếng nước Mỹ.

Nhưng ở hướng ngược lại, iPhone 15 bị đánh giá là mẫu điện thoại thiếu điểm nhấn, theo Android Authority. Mặc dù có giá cả phải chăng hơn nhiều ở mức 799 USD, nhưng nó lại thiếu sức hấp dẫn bởi các tính năng tiên tiến như dòng Pro của Apple - thứ mà thường phải thế hệ sau nữa mới được thừa hưởng.

Do đó, iPhone 15 cơ bản thường khá kém về từng thông số kỹ thuật khi so sánh với các điện thoại Android tốt nhất trong cùng khung giá. Mặc dù Pro Max có thể đắt tiền nhưng iPhone 15 mới thực sự thiết bị đang bị định giá quá cao so với giá trị mang lại.

iPhone 15 đi chệch hướng

Để hiểu rõ hơn, hãy xem nhanh các tính năng chính mà bạn có thể tìm thấy trên các điện thoại Android cao cấp trong khung giá 799 USD.

Bắt đầu với màn hình, tấm nền OLED 120Hz tốc độ làm tươi cao là tiêu chuẩn và tốc độ làm tươi thích ứng để tiết kiệm pin cũng ngày càng phổ biến.

iPhone 15 bị mắc kẹt với tốc độ làm tươi cố định 60Hz lỗi thời, nhìn có vẻ không được mượt mà khi người dùng cuộn qua các trang web yêu thích. Khi bạn đã quen sử dụng ở tần số 120Hz, việc quay trở lại 60Hz sẽ mang lại cảm giác khó chịu.

Tương tự như vậy, Apple vẫn chỉ cung cấp tính năng Always-on Display (AOD) cho mẫu Pro, trong khi một số nhà sản xuất Android, bao gồm Google và Samsung, cung cấp tính năng này trên rất nhiều mẫu điện thoại giá cả phải chăng.

Apple thực sự đang khiến khách hàng cảm thấy thiệt thòi khi nói đến công nghệ màn hình.

Lật mặt sau chiếc iPhone mới nhất, bạn sẽ nhận ra một khía cạnh khác mà Apple đang rất chú trọng. Đúng vậy, iPhone 15 hiện có camera sau lớn hơn, độ phân giải cao 48MP (cuối cùng đã thu hẹp khoảng cách với các điện thoại có camera tốt nhất).

Tuy nhiên, model này bị mắc kẹt với ống kính góc siêu rộng cũ kỹ và vẫn thiếu bất kỳ khả năng zoom quang học nào. Tương tự, tính năng crop tele 2x ưa thích của Apple không phải là đối thủ thực sự đối với ống kính 2x hoặc 3x chuyên dụng.

Điện thoại Android có rất nhiều tùy chọn camera sắc nét hơn ở mức giá này, từ ống kính 2x của OnePlus 11, tùy chọn chụp tele 3x của Galaxy S23 hoặc khả năng quang học 3,2x của Xiaomi 13.

Cao hơn một chút, iPhone 15 Plus camera kép giá 899 USD cũng không thể sánh bằng về tính linh hoạt trong thiết lập thu phóng của Pixel 7 Pro trị giá 849 USD.

Việc Apple lựa chọn sử dụng chip cũ cũng là một bước lùi so với các đối thủ cạnh tranh. A16 Bionic chắc chắn không hề lụi tàn chỉ sau một năm, nhưng các mẫu smartphone Android hàng đầu có giá phải chăng không kém đang tự hào giới thiệu Snapdragon 8 Gen 2 mới nhất và tốt nhất.

Hơn nữa, các sản phẩm hàng đầu của đối thủ trong năm tới sẽ được nâng cấp Snapdragon 8 Gen 3, hoàn chỉnh với các bộ xử lý đồ họa sẽ đánh bật con chip thế hệ mới nhất của Apple.

Màn hình tốc độ làm tươi thấp, chip cũ và phần cứng máy ảnh kém linh hoạt là những lý do iPhone 15 không thể cạnh tranh được với đối thủ.

Tương tự, thời lượng pin chưa bao giờ đặc biệt xuất sắc với iPhone cơ bản và model 15 dường như cũng không mang lại cải thiện đáng kể nào so với thế hệ tiền nhiệm.

Tệ hơn nữa, các mẫu iPhone năm ngoái đã bị chỉ trích vì đánh mất hiệu năng đỉnh nhanh hơn các thương hiệu khác, cho thấy Apple đang mang đến các sản phẩm pin kém chất lượng. Có rất nhiều lựa chọn điện thoại thông minh nhỏ gọn có thời lượng pin ổn định cả ngày, thậm chí là cao hơn.

Ngay cả những gì được coi là mới với Apple thì cũng là cũ so với thị trường. Những chiếc iPhone 15 giá rẻ thậm chí còn không hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh dù đã được chuyển sang USB-C.

Các thiết bị này đang mắc kẹt với giao thức USB 2.0 lỗi thời, chậm hơn nhiều so với những gì bạn thấy trên điện thoại Android hiện đại.

Giữa màn hình, pin, công nghệ USB-C và thiết lập camera tầm trung, Apple iPhone 15 có rất nhiều nhược điểm và rất ít lợi thế về phần cứng để vượt qua các đối thủ trong tầm giá.

Các lựa chọn Android thay thế iPhone 15

Theo tuyên bố từ Apple, các khía cạnh quan trọng khác mà iPhone có thể so sánh tốt với các đối thủ Android là NFC, băng thông siêu rộng, xếp hạng IP68, Bluetooth 5.3 và hỗ trợ cập nhật dài hạn.

Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ tìm thấy các lựa chọn thay thế Android với khả năng sạc nhanh hơn, tích hợp Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 mới nhất cũng như các tính năng yêu thích như giắc cắm tai nghe.

Galaxy S23 của Samsung là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của Apple iPhone 15. Máy có màn hình Dynamic AMOLED 120Hz mượt mà hơn, hỗ trợ AOD, một camera bổ sung để thu phóng tầm xa, sạc có dây nhanh hơn và tốc độ truyền dữ liệu USB 3.2, với mức giá ngang bằng với iPhone mới nhất.

Tiết kiệm hơn một chút là Google Pixel 7 Pro (giá 589,98 USD) giúp bạn sạc không dây nhanh hơn, màn hình LTPO 10-120Hz, chụp ảnh zoom tầm xa 5x và pin 5.000mAh.

Ở châu Âu, Xiaomi 13 (790,99 USD) có cùng mức giá nhưng đi kèm pin lớn, thiết lập máy ảnh sắc nét với zoom quang, màn hình 120Hz, quay video 8K, sạc nhanh có dây, hỗ trợ Wi-Fi 7 và gấp đôi bộ nhớ lưu trữ so với đối thủ cạnh tranh.

Tất nhiên, iPhone 15 có sức hấp dẫn ngoài phần cứng, chẳng hạn như tính năng hỗ trợ vệ tinh mới hay đơn giản hơn là hệ sinh thái phần mềm phong phú của Apple.

Nhưng với những ai đang tìm kiếm một thiết bị đáng đồng tiền, chắc chắn họ sẽ xem xét một giải pháp thay thế cho iPhone 15 đang được định giá quá cao.