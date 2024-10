Bộ phim The Judge From Hell (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) của Park Shin Hye đã lên sóng đến tập 12 và mang đến cho khán giả vô số những diễn biến bất ngờ. Ở tập phim mới nhất lên sóng tối 26/10, người xem không khỏi hoang mang khi thấy hình ảnh Kang Bit Na (Park Shin Hye) xinh đẹp trong bộ váy cưới, tiến vào lễ đường với Han Da On (Kim Jae Young). Trên thực tế, cảnh tượng này chỉ là tưởng tượng, cho thấy việc Kang Bit Na dường như đã thực sự muốn trở thành con người, biết yêu thương và mong muốn được hạnh phúc.

Hiện tại những hình ảnh Park Shin Hye và Kim Jae Young trong tạo hình cô dâu - chú rể đang gây sốt MXH xứ Hàn. The Judge From Hell cũng vì thế mà trở thành từ khóa trending trên nền tảng X ngay trong đêm sau khi tập 12 lên sóng. Cư dân mạng phấn khích trước tạo hình cô dâu quá xinh đẹp của Park Shin Hye cũng như chemistry bùng nổ của cô với bạn diễn dù phân cảnh đám cưới này chỉ xuất hiện thoáng qua với thời lượng một phút.

The Judge From Hell trở thành từ khóa hot ngay sau khi tập 12 lên sóng

Những hình ảnh từ đám cưới của Park Shin Hye trong phim gây chú ý

Ngay cả ở hậu trường thì cô cũng rất xinh đẹp

Thực tế trong sự nghiệp của Park Shin Hye, cô có khá ít tạo hình cô dâu. Chính bởi vậy khi nhìn hình ảnh này lại còn ở một bộ phim không nhiều loveline, khán giả không khỏi thích thú. Tạo hình cô dâu của cô 10 năm trước ở bộ phim Pinocchio cũng được khán giả nhắc lại. Nếu đặt hai tạo hình cô dâu cạnh nhau thì hiện tại, Park Shin Hye trông còn có phần xinh đẹp hơn và gần như không hề già đi.

Tạo hình đám cưới sau 10 năm của Park Shin Hye

Trong The Judge From Hell, Park Shin Hye vào vai Justitia, một thẩm phán ác quỷ đến thế giới loài người trong thân xác Kang Bit Na sau khi gây ra một sự cố. Tại đây cô có mối quan hệ đầy thú vị với Han Da On, một thám tử của đội điều tra tội phạm bạo lực. Hai người khi là đối thủ, lúc lại là đồng minh và hơn hết, Da On đã khiến một ác quỷ như Justitia rung động. Đây là vai diễn thứ hai của Park Shin Hye trong năm nay và may mắn khi vai diễn này được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Diễn xuất của mỹ nhân họ Park nhận về vô số lời khen từ khán giả, nhiều người choáng ngợp khi được thấy Park Shin Hye lột xác hoàn toàn trong hình tượng mới.

Nguồn ảnh: SBS