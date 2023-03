Park Seo Joon, IU "lầy lội" trong teaser phim mới

Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên.

Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội.

Park Seo Joon, IU lầy lội trong trailer phim mới

IU vào vai Lee So Min, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hong Dae. Lee Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện trong phim với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá

Cùng với hai nhân vật Yoon Hong Dae và Lee So Min, teaser còn có xuất hiện các nhân vật Hwan Dong (Kim Jong Soo), Hyo Bong (Go Chang Suk), Bum Soo (Jung Seung Gil), In Sun (Lee Hyun Woo), Moon Soo (Yang Hyun Min), Young Jin (Hong Wan Pyo) và In Guk (Heo Joon Suk).

Cùng với đó, poster phim cũng được công bố mang đến cái nhìn thoáng qua về nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực của bộ phim.

Dream dự kiến ​​ra mắt vào ngày 26/4.