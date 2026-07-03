OPPO Reno16 Series 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP làm đại sứ!

OPPO vừa chính thức ra mắt Reno16 Series 5G tại thị trường Việt Nam, bao gồm ba phiên bản: Reno16 Pro 5G, Reno16 5G và Reno16 F 5G.

OPPO Reno16 Series được định vị không chỉ là một chiếc camera phone, mà còn là cả một "Studio Sáng Tạo Nằm Gọn Trong Tay" dành cho giới trẻ thỏa sức sáng tạo và không ngừng định hình chất riêng. Reno16 Series mang đến sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Hành Tinh 3D rực rỡ và hệ thống nhiếp ảnh với định vị "Chuyên Gia Săn Ảnh Thời Thượng". Với camera selfie góc siêu rộng 50MP, Camera Tele 3.5X được trang bị trên toàn dải sản phẩm cùng loạt tính năng như Ghép ảnh Sáng tạo AI hay Pop Cam (Máy Quay Kỹ Thuật Số Y2K, Phim Chụp Lấy Liền, Hở sáng) giúp mọi trải nghiệm ở mọi lúc, mọi nơi, mọi định dạng đều trở nên dễ dàng và thời thượng.

Đại sứ Thương hiệu Sơn Tùng M-TP.

Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP người tiên phong mở ra hành tinh Reno - một không gian công nghệ và sáng tạo đầy hứa hẹn dành cho giới trẻ. Hành tinh Reno càng thêm phần sống động với sự góp mặt của Reno Girl – ca sĩ Orange và Reno Boy – UPRIZE PN. Đại sứ Sơn Tùng M-TP cùng bộ đôi Reno Girl và Reno Boy hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Sống Động Mọi Chuyển Động" của Reno16 Series, truyền cảm hứng để giới trẻ tự tin ghi lại mọi khoảnh khắc theo cách của riêng mình.

Đại diện OPPO Việt Nam, ông Văn Bá Luýt khẳng định: "Thế hệ Reno16 Series 5G là minh chứng cho cam kết lâu dài của OPPO trên hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Với ngôn ngữ Thiết kế Hành Tinh 3D phá cách, hệ thống nhiếp ảnh với định vị 'Chuyên Gia Săn Ảnh Thời Thượng' và hiệu năng bền bỉ, Reno 16 Series 5G vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm hằng ngày vừa là nguồn cảm hứng để mỗi người dùng thoả sức sáng tạo, khẳng định chất riêng và tự tin toả sáng trong cuộc sống".

Thiết kế Hành Tinh 3D - Chuyển động đa chiều, sống động

Mỗi thế hệ Reno ra đời luôn mang một dấu ấn riêng biệt và Reno16 Series tiếp tục hành trình đó bằng một ngôn ngữ thiết kế vô cùng độc đáo với những công nghệ hoàn toàn mới.

Lấy cảm hứng từ những "hành tinh nhỏ" đa diện và sống động, Thiết kế Hành Tinh 3D trên Reno16 Series khơi gợi nguồn cảm hứng đến thế hệ trẻ phá vỡ mọi giới hạn đơn điệu, tự tay nhào nặn nên bản sắc độc bản của chính mình. OPPO Reno16 Series còn gây ấn tượng mạnh với Thiết Kế Điêu Khắc Lạnh Nguyên Khối, mặt lưng liền mạch hoàn toàn với cụm camera giúp tối ưu cảm giác cầm nắm và chống bám bụi.

Thiết kế của OPPO Reno16 Series độc đáo với công nghệ HoloVerse 3D

Bên cạnh phiên bản màu trắng với hoạ tiết mặt lưng Hành Tinh 3D, Reno16 Series còn mang đến tùy chọn thiết kế mặt lưng Đuôi Kỳ Lân độc đáo trên sắc Tím Nhạt sành điệu. Phiên bản Reno16 Pro sở hữu hai tuỳ chọn màu sắc Trắng và Đen. Trong khi đó, bộ đôi Reno16 5G và Reno16 F mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho giới trẻ với các màu Trắng, Tím Đen và Tím Nhạt.

Cả ba model Reno16 Series 5G đều được nâng cấp với màn hình LTPS AMOLED cao cấp và tần số quét lên đến 144Hz, mang đến trải nghiệm thị giác siêu mượt mà và sống động. Toàn bộ dải sản phẩm đều ứng dụng công nghệ bảo vệ mắt PWM 3840Hz giúp bảo vệ mắt người dùng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Reno16 Series 5G đều đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP69, IP68 và IP69K, đi kèm các tính năng cảm ứng kháng nước, cảm ứng kháng dầu và cảm ứng găng tay, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều điều kiện sử dụng.

Săn ảnh, chơi ảnh thời thượng - Người dùng sẽ được thỏa sức sáng tạo

OPPO Reno16 Series 5G biến mọi trải nghiệm từ chụp ảnh đến hậu kỳ trở nên trực quan và thú vị hơn. Điểm nhấn đầu tiên đến từ hệ thống camera siêu nét, nổi bật với camera selfie 50MP góc rộng 100° giúp thu trọn khung hình nhóm mà vẫn giữ gương mặt thon gọn tự nhiên. Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ thống ba camera gồm: Camera chính độ phân giải cao tích hợp OIS, Camera Chân Dung Tele 3.5x 50MP - tiêu cự chân dung vàng 85mm, mang đến bố cục chân dung có chiều sâu và khả năng chụp từ xa rõ nét, gần với phong cách máy ảnh chuyên nghiệp cùng Camera Góc Siêu Rộng 50MP giúp bố cục ảnh thêm phần linh hoạt. Riêng phiên bản Reno16 Pro được nâng cấp vượt trội với cảm biến chính lên đến 200MP, cho phép tự do cắt và tái bố cục khung hình mà không lo giảm chất lượng chi tiết.

Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP tỏa sáng trong từng khung hình cực chất với tính năng Pop Cam trên Reno16 Series

Bắt trọn làn sóng hoài niệm và cơn sốt chụp ảnh Digital Cam của giới trẻ, Reno16 Series tiên phong giới thiệu tính năng POP Cam với 9 bộ lọc màu đa dạng. Từ chất ảnh mờ ảo chuẩn Máy Quay Kỹ Thuật Số Y2K, tông màu retro của Phim Chụp Lấy Liền đến hiệu ứng nghệ thuật của Hở Sáng kết hợp cùng Chụp ảnh Flash AI 3.0 - tất cả được tái hiện trọn vẹn chỉ trong một chạm. Sự kết hợp này giúp Gen Z dễ dàng sở hữu những khung hình đậm chất hoài cổ mà không cần thêm bất kỳ thiết bị cồng kềnh hay tải các app thứ ba.

Trải nghiệm hậu kỳ cũng được nâng tầm thông qua các tính năng chỉnh sửa ảnh hoàn toàn mới trong ứng dụng Ảnh. Người dùng có thể dễ dàng sáng tạo với tính năng Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage), AI sẽ tự động hỗ trợ tách nền chủ thể chính xác và tạo thành nhãn dán động. Điểm độc đáo là người dùng có thể biến các chủ thể từ ảnh động (Motion Photo) hoặc video ngắn thành các sticker động độc lạ dài đến 6 giây. Bạn có thể dễ dàng nhào nặn nên những thước phim ngắn hay video 4K sống động bằng cách lồng ghép nhiều lớp (layer) ảnh, video và nhãn dán. Để tăng "chất" riêng, tính năng hỗ trợ cá nhân hóa với các hiệu ứng viền vẽ tay, tự do tùy biến vị trí các lớp và đồng bộ phông chữ thời thượng trực tiếp từ video gốc.

Camera selfie góc siêu rộng 50MP và Ghép Ảnh Sáng Tạo AI giúp thỏa sức chỉnh sửa những khung hình đậm chất riêng

Tính năng Popout 2.0 cũng được nâng cấp so với thế hệ trước giúp chủ thể "bước ra" khỏi khung hình một cách sống động theo mọi hướng (trên, dưới, trái, phải). Không còn giới hạn ở người hay thú cưng, AI giờ đây nhận diện thông minh mọi bối cảnh từ công trình kiến trúc đến vật dụng hàng ngày. Người dùng có thể thỏa sức sáng tạo khi ghép tổng cộng đến 9 ảnh trong một bố cục, hỗ trợ hiệu ứng tràn khung đồng thời cho tối đa 3 ảnh động hoặc 9 ảnh tĩnh, tạo nên những khung hình 3D sống động.

Tính năng Popout 2.0 đã nâng cấp chủ thể theo đa hướng và đa bối cảnh

Khả năng quay phim trên Reno16 Series 5G cũng mượt mà chuẩn điện ảnh nhờ tính năng Video 4K Tự động cân bằng khung hình (giữ đường chân trời luôn thẳng khi di chuyển) và chế độ Video Hiển thị kép 2.0, hỗ trợ vừa chống rung thế hệ mới, vừa chuyển đổi ống kính linh hoạt ngay trong lúc ghi hình.

OPPO Bubble - Phụ kiện "độc" khẳng định "chất riêng" dành cho Gen Z

Không chỉ dừng lại ở smartphone, thế hệ Reno mới còn đánh dấu sự xuất hiện của OPPO Bubble - món phụ kiện nam châm độc đáo giúp nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ.

OPPO Bubble - từ trợ lý chụp ảnh đến phụ kiện cá nhân hoá cực chất

Phụ kiện nhỏ gọn với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 35 gram, dễ dàng cố định vào mặt lưng điện thoại thông qua cơ chế hít từ tính tiện lợi. Điểm nhấn công nghệ của OPPO Bubble là màn hình AMOLED sắc nét, hoạt động như một màn hình phụ hiển thị thời gian thực từ camera sau. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh khung hình, tự chụp ảnh selfie cá nhân hay chụp nhóm bằng cụm camera chính phía sau một cách chuẩn xác nhất. OPPO Bubble còn hoạt động như một thiết bị điều khiển từ xa với khả năng hiển thị kính ngắm và bấm nút chụp ở khoảng cách lên đến 10 mét, mang lại sự linh hoạt, làm chủ khung hình khi sáng tạo các góc quay chụp độc lập.



Từ ngày 02.07.2026, OPPO Reno16 Series chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp đa dạng sự lựa chọn cho người dùng, từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

Giá bán lẻ chính thức:

Model RAM/ROM Màu sắc Giá bán lẻ (VNĐ) Kênh phân phối Reno16 Pro 5G 12+256GB Trắng, Đen 25.990.000 Thế Giới Di Động Reno16 5G 8+256GB Trắng, Tím Nhạt, Tím Đen 18.990.000 Thế Giới Di Động Reno16F 5G 8+256GB Trắng, Tím Nhạt, Tím Đen 15.990.000 Tất cả hệ thống bán lẻ toàn quốc 8+128GB Trắng, Tím Nhạt, Tím Đen 14.990.000 Thế Giới Di Động OPPO Bubble Bạc 2.490.000

Từ ngày 02/07/2026 đến hết ngày 10/07/2026, khi đặt sớm Reno16 Series 5G, người dùng sẽ nhận được bộ quà tặng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng bao gồm: