Đặt trước OPPO Reno16 F tại CellphoneS: Nhận ngay bộ quà 10 triệu Premium Service+

OPPO Reno16 F sắp ra mắt khuấy đảo thị trường smartphone với thiết kế hành tinh 3D và hệ sinh thái AI đột phá. Ngoài được trải nghiệm công nghệ mới, bạn còn có cơ hội nhận ngay bộ quà Premium Service+ trị giá 10 triệu đồng khi đặt mua trước.

OPPO Reno16 F có gì đáng chú ý?

Không chỉ thay đổi về thiết kế, OPPO Reno16 F còn được bổ sung nhiều tính năng đột phá. Những điểm cộng đắt giá này giúp thiết bị trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.

Thiết kế hành tinh 3D nổi và bảng màu mới

Thế hệ OPPO Reno mới nổi bật với với mặt lưng ứng dụng công nghệ HoloVerse 3D, tạo nên các hình khối hành tinh nổi. Hiệu ứng này cho phép máy thay đổi màu sắc và chiều sâu theo từng góc nhìn ánh sáng, kết hợp cùng phím bấm Snap Key mang lại trải nghiệm tương tác vật lý mới lạ.

Thiết kế 3D nổi độc đáo trên mặt lưng điện thoại

Thiết bị trình làng với bảng màu đa dạng: màu Trắng nổi khối 3D tinh xảo và hai tông Tím Nhạt, Tím Đen mang họa tiết đuôi cá. Dù sở hữu nhiều lớp hoàn thiện phức tạp nhưng máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ từ 8.44mm và trọng lượng nhẹ khoảng 196 gram.

Chip Dimensity 7300 xử lý ổn định nhiều tác vụ

OPPO Reno 16F được trang bị con chip MediaTek Dimensity 7300, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và khả năng kiểm soát nhiệt. Cấu hình này cho phép người sử dụng thoải mái chinh phục các tựa game một cách mượt mà.

Để duy trì phong độ ổn định, máy còn tích hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, ngăn chặn tình trạng nóng máy. Chính sự kết hợp giữa phần cứng bền bỉ và khả năng làm mát vượt trội đã giúp thiết bị vận hành trơn tru.

Cụm camera 50MP và chế độ Pop Cam

Khả năng ghi lại khoảnh khắc được nâng tầm nhờ sự kết hợp giữa camera chính 50MP tích hợp OIS và ống kính siêu rộng 8MP. Bên cạnh đó, sự hiện diện của ống kính Tele 50MP với khả năng thu phóng quang học 3.5x giúp bắt trọn những chi tiết ở xa.

Camera đậm chất Digicam và công nghệ AI mới

Ngoài ra, điện thoại còn sở hữu chế độ Pop Cam với nhiều hiệu ứng lấy cảm hứng từ máy ảnh kỹ thuật số đời đầu. Người dùng có thể tạo nên những bức ảnh mang phong cách Y2K, hiệu ứng phim chụp lấy liền hay hiệu ứng vệt sáng.

Viên pin khủng 7000mAh và sạc nhanh 80W SUPERVOOC

Thời lượng sử dụng là một trong những điểm nổi bật trên điện thoại khi được trang bị viên pin dung lượng lên tới 7000mAh. Đây là mức dung lượng khá ấn tượng trong phân khúc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng kéo dài suốt cả ngày.

Đi kèm viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh 80W SUPERVOOC giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng OPPO Reno16 F cho công việc, học tập hay giải trí mà không cần quá lo lắng về vấn đề pin.

Vì sao nên đặt trước điện thoại tại CellphoneS?

Đặt trước điện thoại là cơ hội để sở hữu thiết bị ngay trong những ngày đầu mở bán. Đồng thời, người dùng còn được hưởng nhiều quyền lợi đi kèm hấp dẫn chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình.

Bên cạnh việc nhận máy sớm, người đặt trước còn có cơ hội nhận bộ quà Premium Service+ 10 triệu siêu chất. Thêm vào đó, đơn vị còn mang đến các chính sách bảo hành và hỗ trợ sau mua uy tín. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm lựa chọn và trải nghiệm thiết bị tại đây.

Bộ quà Premium Service+ 10 triệu gồm những gì?

Vậy cụ thể bộ quà Premium Service+ trị giá lên đến 10 triệu đồng khi đặt trước OPPO Reno16 F bao gồm những ưu đãi nào? Dưới đây là những quyền lợi nổi bật mà người dùng sẽ nhận được:

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng, giúp giảm đáng kể chi phí khi nâng cấp điện thoại.

Hỗ trợ trả góp 0% trong thời hạn lên đến 14 tháng.

Giảm thêm 1 triệu đồng khi mua kèm phụ kiện OPPO Bubble, mang đến cơ hội trải nghiệm phụ kiện độc đáo với mức giá ưu đãi.

Với nhiều nâng cấp về thiết kế, camera, hiệu năng cùng các tính năng AI, OPPO Reno16 F hứa hẹn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khi đặt trước OPPO Reno16 F, người dùng còn được hưởng bộ ưu đãi hấp dẫn. Đây là cơ hội đáng cân nhắc nếu bạn muốn sở hữu thiết bị với nhiều quyền lợi hơn.