Hướng dẫn đổi điểm thi THPT nhận voucher 3 triệu mùa nhập học

Kỳ thi THPT Quốc gia 2026 vừa khép lại cũng là lúc các sĩ tử và tân sinh viên bắt đầu chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường. Trong đó, việc trang bị laptop, điện thoại hay máy tính mới là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất.

Không chỉ dùng để xét tuyển đại học, điểm thi THPT năm nay còn mang lại giá trị thực tế ngay lập tức cho các bạn trẻ. Cụ thể, từ ngày 1/7 đến hết 31/7, các sĩ tử có thể dùng chính điểm thi THPT Quốc gia 2026 của mình để tham gia chương trình quy đổi lấy voucher giảm giá lên đến 3 triệu đồng tại hệ thống CellphoneS.

Cụ thể, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, khách hàng sẽ nhận được mã giảm tương ứng:

Điểm trung bình dưới 7 điểm: Nhận voucher giảm 5% tối đa 1.2 triệu

Điểm trung bình từ 7 điểm đến dưới 9 điểm: Nhận voucher giảm 5% tối đa 1.3 triệu

Điểm trung bình từ 9 điểm trở lên: Nhận voucher giảm 10% tối đa 3 triệu

Bên cạnh chương trình đổi điểm ngắn hạn, các bạn học sinh, sinh viên và giáo viên khi đăng ký tài khoản thành viên giáo dục cũng được hưởng đặc quyền giảm thêm tới 10% trên mức giá đã khuyến mãi. Khoảng thời gian từ nay đến hết 31/10 cũng là thời điểm vàng để nâng cấp thiết bị, bởi người dùng còn được trợ giá thu cũ lên đời tới 5 triệu đồng.

Kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, Asus, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony … cùng nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu, các tân sinh viên và phụ huynh có thể tiết kiệm được số tiền không hề nhỏ cho việc mua sắm thiết bị.

Bên cạnh đó, các phần quà thiết thực như balo, quạt cầm tay, bàn chải điện hay túi đựng phụ kiện cũng được khéo léo lồng ghép tặng kèm cho người mua laptop, giúp hành trang đến trường thêm phần trọn vẹn.

Không dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, không khí mùa tựu trường năm nay sẽ thêm phần sôi động với chuỗi sự kiện S-Camp diễn ra tại 22 trường đại học lớn trong tháng 8. Sân chơi này không chỉ quy tụ hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn mà còn mang đến những buổi workshop chất lượng. Sự góp mặt của các KOLs và chuyên gia công nghệ sẽ mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ về cách ứng dụng AI vào đời sống, học tập và công việc tương lai.

Ngoài ra, hành trang đến trường của sinh viên sẽ luôn được bảo vệ tối đa nhờ sự đồng hành của các trung tâm dịch vụ. Ngay tại chuỗi sự kiện S-Camp, các trạm kỹ thuật lưu động của Điện Thoại Vui và CareS sẽ hỗ trợ kiểm tra lỗi, vệ sinh máy, cài đặt và cập nhật phần mềm hoàn toàn miễn phí. Những hoạt động hỗ trợ trực tiếp này giúp học sinh, sinh viên và quý thầy cô có thể an tâm khởi động một năm học mới đầy hứng khởi, tiết kiệm và sáng tạo.