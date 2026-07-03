Tin vui cho chủ xe từ 1/7: Đăng kiểm qua VNeID, nới lỏng nhiều quy định nâng cấp phụ kiện

Từ ngày 1/7, quy trình đăng kiểm xe cơ giới sẽ chính thức bước sang một trang mới với Thông tư 30/2026. Sự thay đổi này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian nhờ việc sử dụng giấy tờ điện tử trên VNeID mà còn mở ra cơ hội thoải mái trang bị thêm phụ kiện cho phương tiện.

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026 quy định về kiểm định xe cơ giới chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi quan trọng.

Đáng chú ý nhất chính là quy định mới cho phép chủ xe sử dụng giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả kết quả đã được xác thực trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic để thực hiện thủ tục kiểm định nhằm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. Dữ liệu điện tử sẽ được liên thông trực tiếp từ cơ quan đăng ký xe và Trung tâm dữ liệu quốc gia, giúp người dân không cần nộp lại các loại giấy tờ vật lý đã được hệ thống chia sẻ. Đồng thời, phần mềm của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tự động khởi tạo hồ sơ phương tiện duy nhất ngay từ lần đầu tra cứu, bảo đảm tính đồng bộ dữ liệu, tăng cường tính minh bạch và hạn chế tối đa sai sót trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Thông tư mới đã phân định rõ ràng và mở rộng đáng kể danh mục các thay đổi trên phương tiện không phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo. Cụ thể, chủ xe được phép lắp đặt thêm các chi tiết ngoại, nội thất như cánh gió, giá nóc, bậc bước chân, cản trước sau, thanh thể thao hay nắp thùng xe bán tải. Đối với hệ thống chiếu sáng, người sử dụng được quyền thay thế bóng đèn có công suất tiêu thụ điện tương đương hoặc nâng cấp toàn bộ cụm đèn bằng các sản phẩm có chung giắc cắm, với điều kiện không can thiệp làm thay đổi cấu trúc thân vỏ và hệ thống điện nguyên bản của phương tiện.

Bên cạnh việc nới lỏng thủ tục, Thông tư cũng tăng cường cơ sở pháp lý để giám sát phương tiện nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật. Các cơ sở đăng kiểm được bổ sung công cụ nhận diện trên phần mềm để theo dõi sát sao những phương tiện vi phạm và kịp thời phối hợp xử lý. Đặc biệt, đối với các loại xe nằm trong diện triệu hồi do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, hệ thống sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu chủ xe chưa hoàn thành việc khắc phục sự cố và có biên bản xác nhận chính thức từ nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền.

Quy định mới mở rộng các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận và Tem kiểm định để bảo đảm hồ sơ luôn phản ánh đúng tình trạng pháp lý của xe. Thay vì chỉ áp dụng khi mất hoặc hỏng, chủ xe nay được cấp lại giấy tờ khi thay đổi biển số, giấy đăng ký hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh vận tải. Về công tác cải tạo, văn bản pháp luật cũng bổ sung nhiều trường hợp được miễn lập hồ sơ thiết kế, đơn cử như việc xe tải tự đổ tự nguyện giảm thể tích thùng hàng hoặc thao tác tháo lắp thiết bị cảnh báo bỏ quên trẻ em. Các quy định này giúp quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.