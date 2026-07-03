Better Choice Awards 2026 khởi động: Vì sao đây là mùa giải doanh nghiệp không nên bỏ lỡ?

Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp đã có thể đăng ký quan tâm để chuẩn bị cho mùa giải Better Choice Awards mới trước khi cổng nhận hồ sơ chính thức mở vào đầu tháng 8.

Đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Không chỉ tạo ra những sản phẩm mới, đổi mới còn được thể hiện ở cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình kinh doanh, tạo ra trải nghiệm mới cho người dùng và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Better Choice Awards 2026, giải thưởng thường niên quy mô quốc gia do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Không chỉ tôn vinh thành tựu, Better Choice Awards tìm kiếm những đổi mới mở đường

Bước sang mùa giải 2026, Better Choice Awards lựa chọn chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt ngoài biên giới".

Thông điệp này phản ánh thực tế khi những ranh giới truyền thống giữa các lĩnh vực đang dần được xóa nhòa. Một sản phẩm ngày nay có thể kết hợp công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, dịch vụ và nhiều yếu tố khác để tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Better Choice Awards 2026 không chỉ ghi nhận những sản phẩm tiên phong sáng tạo mà còn hướng tới việc tìm kiếm những đổi mới mở đường, những sáng kiến góp phần tạo ra giá trị mới và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đây cũng là góc nhìn phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, nơi doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ mới mà còn đóng vai trò tạo ra những giá trị mới.

Mùa giải mở rộng với bốn trụ cột giải thưởng

Better Choice Awards 2026 tiếp tục được tổ chức với bốn trụ cột giải thưởng gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Nation Builders Awards.

Trong đó, Nation Builders Awards - Kiến tạo đất nước là điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay. Đây là danh hiệu dành cho những doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp ở quy mô quốc gia thông qua phát triển hạ tầng, nghiên cứu, công nghệ, nguồn nhân lực, đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới hoặc đưa tri thức toàn cầu đến Việt Nam.

Khác với các nhóm giải thưởng còn lại, Nation Builders Awards sẽ được xét chọn hoàn toàn bởi hội đồng chuyên môn mở rộng, không tổ chức bình chọn cộng đồng.

Đối với các hạng mục khác, Better Choice Awards 2026 tiếp tục áp dụng cơ chế đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và người dùng. Tùy từng hạng mục, điểm đánh giá của hội đồng chiếm từ 50% đến 70%, trong khi bình chọn cộng đồng chiếm từ 30% đến 50%.

Thời điểm phù hợp để doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị

Theo kế hoạch, Better Choice Awards 2026 sẽ chính thức công bố thể lệ và mở nhận hồ sơ tại họp báo ngày 2/8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến 19/8, sau đó bước vào giai đoạn bình chọn và chấm điểm từ 20/8 đến 20/9. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 3/10 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Mặc dù cổng nhận hồ sơ chưa chính thức mở, Ban tổ chức đã triển khai kênh đăng ký quan tâm dành cho các doanh nghiệp mong muốn tham gia mùa giải năm nay.

Việc đăng ký từ sớm giúp doanh nghiệp cập nhật những thông tin chính thức của mùa giải, theo dõi các mốc thời gian quan trọng và chủ động chuẩn bị hồ sơ trước khi bước vào giai đoạn nhận đăng ký.

Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để các doanh nghiệp rà soát những sản phẩm, sáng kiến hoặc giải pháp nổi bật của mình, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và xây dựng hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức.

Cơ hội đồng hành cùng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Không chỉ là một giải thưởng, Better Choice Awards đang dần trở thành diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, các chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng người dùng thông qua chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt mùa giải.

Việc tham gia Better Choice Awards không đơn thuần là đăng ký một danh hiệu, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những giá trị đổi mới đang theo đuổi, lan tỏa các sáng kiến của mình tới cộng đồng và đồng hành cùng tinh thần đổi mới sáng tạo mà mùa giải năm nay hướng tới.

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, Better Choice Awards 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi ghi nhận những nỗ lực tạo ra giá trị mới, đồng thời góp phần kết nối những câu chuyện đổi mới tiêu biểu của Việt Nam.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký ngay từ hôm nay để nhận thông tin từ Ban tổ chức và sẵn sàng cho thời điểm mở cổng nhận hồ sơ chính thức vào ngày 2/8.

Thông tin liên hệ Ban tổ chức

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