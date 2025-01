Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Sắc lệnh nhắc lại quyết định rút khỏi WHO của Mỹ năm 2020 là do cách thức tổ chức này xử lý đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu khác cũng như thất bại trong việc tiến hành các cải cách cần thiết. Chính quyền Trump thời gian đó cũng cáo buộc WHO bị ảnh hưởng chính trị bởi một số quốc gia thành viên. Sắc lệnh của Tổng thống Trump cho rằng WHO tiếp tục yêu cầu các khoản đóng góp không công bằng từ Mỹ so với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 21/1/2025. Ảnh: Getty

Sắc lệnh của Tổng thống Trump thông báo ý định rút Mỹ khỏi WHO đồng thời thu hồi các văn bản của chính quyền tiền nhiệm về việc Mỹ tái gia nhập tổ chức này. Theo sắc lệnh này, việc chuyển các quỹ, hỗ trợ và tài nguyên của Mỹ cho WHO sẽ bị ngừng lại và mọi nhân viên chính phủ hoặc nhà thầu của Mỹ đang làm việc cho WHO sẽ được triệu hồi và giao các nhiệm vụ khác.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thông báo tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo của WHO về quyết định của Mỹ.

Ông Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu Cục Nhà tù liên bang hành động ngay lập tức và ông hy vọng những người bị giam giữ sẽ được thả trong buổi tối cùng ngày. Trước lễ nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ sớm ân xá cho những người bị kết án tù trong vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội đầu năm 2021.

Hơn 1.600 người bị buộc tội tham gia vụ bạo loạn và khoảng 1.100 người đã bị tuyên án. Theo các công tố viên, hơn 170 người bị cáo buộc sử dụng vũ khí nguy hiểm để chống lại các nhân viên cảnh sát.