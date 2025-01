Trang phục của bà Melania Trump tại lễ nhậm chức gây sốt

Ngày 20/1 (giờ địa phương), bà Melania sánh đôi cùng chồng, Donald Trump , tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ở trung tâm thủ đô Washington DC.

Đệ nhất phu nhân sinh năm 1970 xuất hiện trong chiếc áo khoác dáng dài hai hàng khuy màu xanh navy, do Adam Lippes may riêng, kết hợp với chiếc mũ boater đồng bộ của Eric Javits. Cả hai đều là nhà thiết kế người Mỹ. Mang găng tay da đen và giày cao gót da lộn màu xanh đậm, diện mạo bà Melania hoàn toàn ăn khớp với vẻ ngoài của ông Trump, cũng khoác áo màu xanh navy.

“Truyền thống lễ nhậm chức tổng thống là thể hiện vẻ đẹp của nền dân chủ Mỹ. Hôm nay, chúng tôi vinh dự được may trang phục cho đệ nhất phu nhân của chúng tôi, bà Melania Trump . Trang phục bà Trump mặc được tạo ra bởi một số nghệ nhân giỏi nhất của Mỹ và tôi tự hào khi được giới thiệu tác phẩm như vậy đến thế giới”, Lippes chia sẻ với The New York Post.

Lựa chọn thời trang của bà Melania nhận vô số lời khen từ cư dân mạng xứ cờ hoa. Ai cũng phải công nhận bà chủ Nhà Trắng mới có gu ăn mặc đỉnh cao.

Người Mỹ bình luận: “Đệ nhất phu nhân sang trọng nhất kể từ Jackie Kennedy! Thích quá!”, “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phong cách tuyệt đẹp vượt thời gian. Đường nét gọn gàng, không sến súa, chắc chắn gợi nhớ đến Jackie Kennedy. Bà Melania có vẻ thực sự thích vai trò trong lần thứ hai này”, “Bà Melania trông tuyệt vời quá”, “Melanie và Ivanka khiến tôi tự hào rằng những người phụ nữ lớn tuổi, khỏe mạnh, đại diện cho đất nước tôi với phong cách và đẳng cấp như vậy”, “Bà ấy trông thật uy nghi. Tư thế hoàn hảo”, “Melania thực sự tuyệt đẹp, sang trọng và giản dị. Hãy luôn như vậy nhé”, “Melania thật tuyệt vời! Bà ấy còn mặc đồ của các nhà thiết kế Mỹ nữa! Đáng tự hào”…

Bà Melania ghi điểm với công chúng Mỹ nhờ ủng hộ nhà thiết kế bản địa. Ảnh: Reuters.

Ivanka Trump cũng được khen nhờ set đồ xanh lá cây thanh lịch, kín đáo. Ảnh: Getty Images.

Tại sự kiện, Ivanka Trump cũng gây ấn tượng mạnh với bộ váy xanh lá cây và chiếc mũ cùng tông màu. Cô mang găng tay da với túi xách Lady Dior và thắt lưng đen.

Việc hỗ trợ các tài năng thiết kế bản địa có ý nghĩa quan trọng đối với các tân đệ nhất phu nhân.

Trong lễ nhậm chức năm 2017, bà Melania mặc trang phục của Ralph Lauren. Vào thời điểm đó, bà tỏ lòng tôn kính cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy trong chiếc váy cashmere (chất liệu vải) màu xanh lam nhạt.

Tối cùng ngày của 8 năm trước, bà Melania thay chiếc váy trễ vai màu ngà của nhà thiết kế người Pháp gốc Mỹ Hervé Pierre với phần chân váy xẻ, viền bèo nhún và dải ruy băng đỏ mỏng quanh eo.

Khi tặng chiếc váy cho triển lãm Đệ nhất phu nhân của Viện Smithsonian, nơi trưng bày trang phục mà các phu nhân tổng thống mặc từ thời Martha Washington, bà Melania chia sẻ: “Việc chọn ra bộ trang phục khiến người ta mê mẩn và trở thành một phần trong câu chuyện của quốc gia chúng ta, cũng như trong lịch sử có thể là một nhiệm vụ khó khăn”.

Thông thường, bà Melania chủ yếu diện những thiết kế của các nhà mốt Pháp, Italy và Anh như Valentino, Dior, Burberry, Hermès và Alexander McQueen.