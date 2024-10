Ông trùm Simon Cowell "cảm thấy trống rỗng" về sự ra đi của Liam Payne

"Bạn không bao giờ thực sự biết mình cảm thấy thế nào về một ai đó cho đến khi khoảnh khắc như thế này xảy ra" - Simon Cowell viết trên Instagram, mở đầu dòng chia sẻ của mình - "Liam, tôi thực sự đau khổ. Tan nát cõi lòng. Và tôi cảm thấy trống rỗng. Và tôi muốn cậu biết rằng tôi yêu thương và tôn trọng cậu đến nhường nào. Mỗi giọt nước mắt tôi rơi là một ký ức về cậu".



"Tôi muốn cho cậu biết điều mà tôi luôn nói với hàng nghìn người luôn hỏi tôi. Liam là người như thế nào?" - Simon nói tiếp - "Và tôi sẽ nói với họ rằng cậu tốt bụng, hài hước, ngọt ngào, chu đáo, tài năng, khiêm tốn, tập trung. Và cậu yêu âm nhạc đến nhường nào. Và cậu thực sự yêu người hâm mộ đến nhường nào".

Bài chia sẻ được Simon Cowell đăng tải vào rạng sáng ngày 19/10. (Ảnh chụp màn hình)

Ông trùm âm nhạc của nước Anh sau đó tiết lộ rằng ông và Liam đã gặp nhau vào năm ngoái, "không phải để gặp mặt" mà "chỉ để ngồi nói chuyện".

"Chúng ta đã ôn lại tất cả những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Và cậu tự hào biết bao khi được làm bố. Sau khi cậu rời đi, tôi mới nhớ ra rằng cậu vẫn là cậu bé ngọt ngào, tốt bụng mà tôi đã gặp nhiều năm trước".

Simon Cowell cho biết ông đã gặp Bear, con trai 7 tuổi của Payne, và "cậu bé có nụ cười và ánh mắt lấp lánh giống cậu. Và cậu bé sẽ rất tự hào về mọi thứ cậu đã đạt được. Và cách cậu đạt được điều đó".

"Tôi luôn nghĩ về 5 người trong ban nhạc như những người anh em. Và khi đọc những tin nhắn của họ hôm nay, tôi tin rằng các cậu cũng như vậy" - Simon Cowell viết khi nhắc đến One Direction và những lời tri ân cảm động mà các thành viên trong ban nhạc của Payne đã chia sẻ.

"Và giờ thì Liam, cậu có thể thấy được ảnh hưởng của mình đối với rất nhiều người. Bởi vì cậu đã rời xa chúng tôi quá sớm" - Simon Cowell viết trong phần kết của chia sẻ.

Liam Payne, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng One Direction, qua đời ở tuổi 31 vào t 17/10 sau khi ngã từ ban công tầng ba tại một khách sạn ở Buenos Aires, Argentina. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến Liam ngã và đang điều tra các tình tiết liên quan đến cái chết của anh.

Vào thứ Năm (giờ địa phương), "Britain's Got Talent" - chương trình mà Simon Cowell hiện đang làm giám khảo, đã hủy buổi thử giọng tại Blackpool do Liam Payne qua đời.

"Do sự ra đi bi thảm của Liam Payne, chúng tôi đã quyết định hoãn buổi thử giọng của 'Britain's Got Talent'" - một phát ngôn viên của nhà sản xuất Fremantle U.K. nói với Variety - "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến bạn bè, gia đình và tất cả những người yêu mến Liam".

Simon Cowell lần đầu gặp Payne vào năm 2008, khi anh là thí sinh của "The X Factor". Mặc dù Cowell đã đuổi anh khỏi cuộc thi, nhưng ông đã chào đón anh trở lại vào năm 2010 khi Simon tập hợp nhóm năm người gồm Payne, Harry Styles, Zayn Malik và Niall Horan để tạo ra nhóm nhạc One Direction sau đó.

Mặc dù nhóm đã kết thúc ở vị trí thứ ba nhưng Simon Cowell đã ký hợp đồng với One Direction cho hãng thu âm Syco Records của mình sau khi họ xuất hiện trong chương trình.

"Tôi đã làm việc này đủ lâu để mọi thứ trong âm nhạc và giải trí đều theo chu kỳ" - Cowell đã nói với Billboard vào năm 2012 về lý do mình ký hợp đồng với nhóm.

Là một thành viên của One Direction, Liam Payne được biết đến nhiều nhất với chất giọng falsetto dễ nhận biết của mình, trở thành một phần không thể thiếu trong các bản hit bubblegum pop đứng đầu bảng xếp hạng của ban nhạc - "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever", "Story of My Life", "Night Changes", cùng nhiều bản khác. Là một trong những nhóm nhạc nam có album bán chạy nhất trong lịch sử hiện đại, nhóm nhạc năm thành viên này đã bán được hơn 70 triệu đĩa trên toàn thế giới trong thời gian hoạt động cùng nhau từ năm 2010 đến năm 2016.