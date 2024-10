Ông trùm liên tục tìm cách ra tù

Theo Page Six, nhóm luật sư tiếp tục đệ đơn lên tòa án, xin lệnh tại ngoại cho Sean "Diddy" Combs. Đây là lần thứ ba phía ông trùm hip-hop thực hiện điều này sau nỗ lực đưa ông trùm ra tù không được chấp nhận.

Trước đó, Tòa án Quận phía Nam New York hai lần từ chối để ông trùm tại ngoại do lo ngại Diddy cản trở công lý, mua chuộc nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Diddy yêu cầu thả thân chủ lập tức với lý do "tòa án không đủ bằng chứng giam giữ, quá trình tố tụng có sai sót pháp lý".

Phía Diddy lập luận rằng tòa án không cung cấp được bằng chứng thuyết phục rằng Combs gây nguy hiểm cho cộng đồng, mua chuộc nhân chứng nếu được tại ngoại. Đồng thời, họ gọi những cáo buộc này là "mơ hồ và mang tính suy đoán".

Đội ngũ pháp lý liên tục tìm cách đưa Diddy ra tù.

Các luật sư của Diddy tiếp tục khẳng định rằng tòa án quận đưa phán quyết trong khi không phân tích bằng chứng. Nhóm luật sư đồng thời khẳng định ông trùm hip hop tuân thủ các thủ tục pháp lý, giao nộp lại hộ chiếu. Nam rapper chỉ mong được tại ngoại, bị giám sát tại nhà riêng.

Trong hai lần nộp đơn xin tại ngoại trước đó, nhóm luật sư của Combs xin lệnh quản thúc nam ca sĩ tại nhà riêng với hệ thống giám sát GPS. Đơn xin tại ngoại cam kết ông trùm không được sử dụng điện thoại, truy cập Internet, chịu sự giám sát 24/7. Ngoại trừ mẹ và các con, những người khác không tiếp cận ông trùm. Diddy cũng chịu xét nghiệm ma túy hàng tuần.

Ngôi sao hip hop còn sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh lên đến 50 triệu USD, dùng biệt thự trị giá 48 triệu USD ở Miami và căn nhà khác làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, đơn xin tại ngoại của Diddy liên tục bị tòa án bác bỏ. Công tố viên lo ngại việc Diddy tại ngoại sẽ đe dọa nhân chứng. Diddy có thể bỏ trốn do có máy bay phản lực riêng, khối tài sản khổng lồ. Tòa án cũng nhận định Diddy đang đối mặt cáo buộc nghiêm trọng như tống tiền, sử dụng video tình dục đe dọa nạn nhân, sử dụng chất cấm... Việc Diddy xin tại ngoại là điều không thể xảy ra.

Theo cáo trạng dài 14 trang, đặc vụ Liên bang phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em, nhiều loại ma túy, ba khẩu súng khi đột kích biệt thự của Diddy ở Los Angeles vào tháng 3. Công tố viên tuyên bố ông trùm hip hop lạm dụng, đe dọa, tấn công phụ nữ và nhiều người khác suốt nhiều thập kỷ. Diddy còn bị cáo buộc hối lộ, cản trở công lý, tạo ra tổ chức tội phạm với nhiều thành viên cấp cao.

Theo nguồn tin của Page Six, có nhiều nghệ sĩ hạng A liên đới vụ việc của Diddy và đang lo lắng mọi chuyện bị phanh phui. Trong khi đó, ông trùm tình dục phủ nhận mọi cáo buộc. Ông đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, Brooklyn, chờ ngày xét xử. Nếu bị kết án, Diddy có thể ngồi tù ít nhất 15 năm.