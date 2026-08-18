"Ông trùm" giải trí Việt một thời mới quay lại TP.HCM mở quán cà phê sau phá sản, nay lại sắp khai trương quán ăn ở Nha Trang

Ông trùm Color Man dành rất nhiều tâm huyết cho dự án kinh doanh mới.

Sau khi Điền Quân phá sản, cuộc sống của Color Man có nhiều thay đổi. Ông rời TP.HCM và chuyển đến Nha Trang sinh sống và khởi nghiệp với nhiều mô hình kinh doanh nhỏ, từ bánh mì, nước mát, đồ ăn sáng đến cửa hàng tạp hóa. Mới đây, ông tiếp tục thông báo về một dự án mới tại Nha Trang mang tên Khóm Nhỏ Grill & Chill, dự kiến khai trương ngày 22/8/2026.

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ, quán được thiết kế thành 2 không gian riêng biệt. Một bên mang phong cách food truck – bar, kết hợp khu thịt nướng với quầy bar nổi bật, bàn ghế cao và hệ thống đèn nhiều màu tạo không khí sôi động. Bên còn lại là “khu chợ hải sản”, nơi thực khách có thể trực tiếp lựa chọn các loại hải sản tươi sống trước khi chế biến theo yêu cầu. Cách bố trí này tạo cảm giác như một khu ẩm thực thu nhỏ, vừa có không gian nướng và đồ uống, vừa có khu hải sản để khách tự chọn món.

Hiện công trình vẫn đang được gấp rút hoàn thiện để kịp ngày khai trương. Trên trang cá nhân, Color Man liên tục cập nhật hình ảnh quá trình thi công, từ hoàn thiện không gian, lắp đặt thiết bị đến trang trí nhà hàng, đồng thời chia sẻ những hình ảnh mới nhất với người theo dõi.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Những động thái này cho thấy ông dành nhiều tâm huyết cho dự án kinh doanh mới. Ngày 16/8, Color Man cũng đăng tải bài viết với dòng chia sẻ “Mở quán có lẽ là công việc khó nhằn nhất”, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm dành cho những người đang có ý định kinh doanh nhà hàng, quán ăn.

Kết thúc bài đăng, ông thừa nhận phải “sang quán, đóng quán nhiều lần rồi mới hiểu” rằng mở được một quán không khó bằng việc xây dựng một mô hình có thể vận hành lâu dài. Từ những bài học về dòng tiền, nhân sự, nguyên liệu đến quy trình vận hành, Color Man dường như đang từng bước hoàn thiện cách làm của mình sau thời gian thử sức với nhiều mô hình F&B khác nhau.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Color Man trở lại TP.HCM để mở một cửa hàng bánh mì kết hợp cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám. Cửa hàng có diện tích không quá lớn nhưng nằm trên mặt tiền một tuyến phố đông đúc. Không gian được thiết kế theo phong cách đơn giản, thoáng đãng, tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng. Trong những ngày đầu khai trương, ông trực tiếp có mặt tại cửa hàng để đón tiếp khách. Dù đặt tại khu vực trung tâm, cửa hàng vẫn hướng đến phân khúc bình dân.

Ảnh: FBNV

Color Man, tên thật Đỗ Văn Bửu Điền, người được biết đến rộng rãi với vai trò người đứng đầu Điền Quân, đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí đình đám tại Việt Nam.

Sau khi đế chế giải trí Điền Quân rơi vào cảnh phá sản, từ vị thế một "ông trùm" truyền thông nắm trong tay những show truyền hình triệu view, Color Man lặng lẽ về Nha Trang bắt đầu lại từ con số không. Hiện nay, ông tập trung kinh doanh riêng và làm nội dung trên mạng xã hội.

Trên Facebook và YouTube, ông thường xuyên chia sẻ các nội dung về đời sống, kinh doanh cùng những quan điểm cá nhân. Phong cách làm video của ông thường khai thác chủ đề đời sống, ẩm thực và hậu trường giới giải trí với tần suất đăng tải dày đặc.

(Tổng hợp)