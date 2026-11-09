“Ông trùm” buôn iPhone chính hãng thu hơn 400 tỷ mỗi ngày

Trong tháng 10, doanh thu của doanh nghiệp này đạt hơn 12.900 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm, tăng 4% so với tháng trước.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu đạt 112.430 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, doanh thu đạt hơn 12.900 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm, tăng 4% so với tháng trước. Ước tính, bình quân mỗi ngày trong tháng 10, DMX thu hơn 416 tỷ đồng.

Tăng trưởng lan tỏa trên mọi chuỗi và ngành hàng, đến từ cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới (SSSG 29%). Trả chậm 0% lãi suất và dịch vụ hậu mãi mở rộng thúc đẩy sức mua trong bối cảnh giá bán tăng mà không cần đẩy mạnh chiết khấu: doanh thu từ trả chậm tăng 52% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng trả chậm lên 39% (10T2025: 33%).

Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 28% đến 34% dù không mở cửa hàng mới, trong đó TopZone tăng mạnh nhất (+34%) nhờ điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, cùng iPhone 18 series và iPhone Duo giao hàng trong tháng 10. Các ngành hàng chính khác tăng 10% đến 50% so với cùng kỳ, dẫn đầu là Máy lạnh và Gia dụng.

Với EraBlue – chuỗi điện máy tại Indonesia, doanh thu đạt 5.289 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Chuỗi đã mở thêm 188 cửa hàng từ đầu năm qua đó nâng quy mô hệ thống lên 369 cửa hàng và đang hướng đến mục tiêu 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

DMX cho biết, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% so với cùng kỳ với động lực đến từ mùa iPhone 18/Duo, Black Friday và mùa mua sắm cuối năm.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, DMX dự kiến lợi nhuận quý 4/2026 không thấp hơn quý 3 được hỗ trợ bởi mùa mua sắm cuối năm. DMX đặt mục tiêu LNST cả năm 2026 đạt 10.000 tỷ đồng (+64% YoY), nhưng có khả năng vượt 10.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu và LNST năm 2027 lần lượt tăng 15% và 20% so với cùng kỳ.

Báo cáo phân tích của Vietcap đánh giá kế hoạch cấm nhập khẩu thiết bị điện tử đã qua sử dụng từ ngày 1/1/2027 nhiều khả năng sẽ mang lại lợi ích cho DMX, đơn vị chủ yếu bán sản phẩm mới, chính hãng.

Ban lãnh đạo DMX kỳ vọng ngành ICT và hàng điện máy tăng trưởng hai chữ số trong năm 2027 và các năm tiếp theo, được thúc đẩy bởi nhu cầu nâng cấp thiết bị liên quan đến AI, việc chấm dứt hỗ trợ Windows 10 và nhu cầu thay thế các thiết bị đã mua trong giai đoạn 2020–2022. Với thị phần khoảng 50% ở mỗi ngành hàng, DMX nhận thấy vẫn còn dư địa mở rộng.

Theo Vietcap, nếu loại trừ DMX, thị trường nội địa ghi nhận sản lượng thấp hơn và giá trị chỉ tăng nhẹ trong 9T2026, đồng nghĩa với phần lớn mức tăng trưởng của thị trường đến từ việc DMX gia tăng thị phần. Tỷ trọng đóng góp của Apple trong doanh số tăng 2 điểm %, trong khi doanh thu Android của DMX vẫn tăng 20% so với cùng kỳ.

Về mô hình House of Future, DMX dự kiến cho ra mắt trong quý 4/2026, hoặc chậm nhất là quý 1/2027. Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường chiều ngày 29/10, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em đã hé lộ thêm về một dự án mới mang tên House of Future, tập trung vào ba lĩnh vực AI, Robotics và Smart Home.