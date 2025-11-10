Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Văn Quảng là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu nhân sự, sáng 10/11. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, ông Quảng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Như Ý

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức Tuyên thệ trước Quốc hội.

Tháng 9/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 11/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/11, Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 – 2026.