Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ.

Ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh rời NXB Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 5/10 theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi rời vị trí, ông Thanh sẽ chuyển công tác đến báo Văn nghệ trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

Lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác của ông Thanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tháng 4/2024, Bộ trưởng GD&ĐT lúc đó là PGS, TS. Nguyễn Kim Sơn ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, kể từ ngày 15/5/2024.

Như vậy sau hơn 2 năm công tác tại NXB Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh trở lại làm báo theo nguyện vọng cá nhân.