Từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi "thân mật với nhiều phụ nữ" ngay trong phòng làm việc, được cho là của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Theo thông tin từ VOV, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và người đàn ông xuất hiện trong video mới đây đã bị buộc thôi việc.

Trao đổi với phóng viên VOV, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu cho biết lực lượng công an đang xác minh toàn bộ vụ việc: từ danh tính những người có mặt trong clip, người đăng tải video lên mạng xã hội, đến vị trí đặt thiết bị ghi hình. Khi có kết luận chính thức, địa phương sẽ báo cáo đầy đủ.

Ngay trong chiều 10/11, UBND xã đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo nhanh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc theo đúng quy định, hạn chế tối đa tình trạng hoang mang trong dư luận.

Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Hội đồng trường đã họp khẩn và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đàn ông xuất hiện trong clip.

Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh, bảo đảm hoạt động dạy, học diễn ra bình thường. Theo xác nhận của UBND xã Hải Hậu, người đàn ông trong clip là người đứng đầu bộ máy quản trị nhà trường, song không trực tiếp tham gia giảng dạy.

"Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin trước đó.

Về những người phụ nữ trong đoạn clip, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo nhà trường cho biết không phải giáo viên của trường.

