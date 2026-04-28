Ông lớn dầu khí một nước châu Á sắp chuyển cho Việt Nam 4 triệu thùng dầu

Lô dầu thô nói trên đến từ Trung Đông và sẽ được tinh chế tại các cơ sở ở Việt Nam, theo một nguồn tin thân cận với tình hình. 4 triệu thùng dầu này tương đương với khoảng 10 ngày tiêu thụ dầu thô hàng ngày của Việt Nam. Nguồn cung này cũng sẽ giúp duy trì hoạt động sản xuất của các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương.

Dầu thô sẽ được tinh chế thành nhiên liệu và nguyên liệu thô cho các sản phẩm nhựa. Việt Nam ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nhựa hướng đến Nhật Bản, với một số sản phẩm được sử dụng trong ô tô, thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng hàng ngày được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Động thái này sẽ giúp hỗ trợ chuỗi cung ứng xuyên biên giới, tờ báo Nhật bình luận.

Idemitsu là cổ đông lớn của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa, miền Bắc Việt Nam. Nhà máy này do Công ty Lọc dầu và Hóa dầu Nghi Sơn điều hành, công ty đã thông báo vào cuối tháng 3 rằng họ đã đảm bảo đủ nguồn cung dầu thô để tiếp tục hoạt động đến hết tháng 5. 4 triệu thùng dầu xuất khẩu sang Việt Nam có thể là một phần trong số nguồn cung này.

Công ty Lọc dầu và Hóa dầu Nghi Sơn đã nhận được đầu tư từ Idemitsu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Kuwait Petroleum International và Mitsui Chemicals.

Nhà máy lọc dầu này sản xuất từ 30% đến 40% sản phẩm dầu mỏ tiêu thụ trong nước của Việt Nam, bao gồm cả xăng. Việc ngừng hoạt động sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trong nước, cũng như các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản.

Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, Iran đề nghị chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chấm dứt chiến sự. Đề xuất này được chuyển tới phía Mỹ thông qua Pakistan, đồng thời sẽ lùi các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran sang thời điểm sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là khó chấp nhận đề xuất này, do các bất đồng khiến Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự ngày 28/2 vẫn chưa được giải quyết. Dù lệnh ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực, căng thẳng vẫn leo thang ở quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu trong thời bình.

Giá dầu Brent, chuẩn quốc tế, được giao dịch quanh mức 108 USD/thùng ngày 27/4, tăng gần 50% so với thời điểm chiến sự bắt đầu. Nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do không thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Pakistan đang tìm cách nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ, song tiến trình vẫn gặp trở ngại.

