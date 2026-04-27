Lênh đênh trên biển 35 ngày, hơn 900.000 thùng dầu Mỹ vừa vượt nửa vòng trái đất, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Một tàu chở dầu thô xuất phát từ Mỹ đã cập cảng vịnh Tokyo sau hành trình kéo dài 35 ngày, đánh dấu một trong những chuyến vận chuyển trực tiếp quy mô lớn hiếm hoi từ Mỹ tới Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây.

Theo truyền thông Nhật Bản, tàu M/V Otis vận chuyển khoảng 910.000 thùng dầu thô khai thác tại bang Texas đã đến Tokyo vào ngày 26/4. Lô hàng được vận chuyển qua kênh đào Panama trước khi cập cảng và dự kiến sẽ được bơm qua hệ thống đường ống vào nhà máy lọc dầu Chiba của Cosmo Oil để chế biến thành xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có sự điều chỉnh đáng chú ý. Nhật Bản (quốc gia phụ thuộc hơn 90% nguồn cung dầu nhập khẩu từ Trung Đông) đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu rủi ro từ các bất ổn địa chính trị, đặc biệt là những gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Việc gia tăng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ cho thấy xu hướng dịch chuyển trong dòng chảy thương mại năng lượng, khi các nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn thay thế ngoài Trung Đông. Tuy nhiên, lựa chọn này đi kèm chi phí logistics cao hơn và thời gian vận chuyển kéo dài, đặc biệt khi các tuyến đường thay thế như kênh đào Panama đang đối mặt với tình trạng tắc nghẽn và phí quá cảnh gia tăng.

Theo các báo cáo ngành gần đây, lưu lượng tàu chở dầu thô của Mỹ đi qua kênh đào Panama đã tăng mạnh, tiệm cận mức cao nhất trong vòng 4 năm. Điều này phản ánh xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Các chuyên gia nhận định, những chuyến hàng tương tự có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới khi các nhà máy lọc dầu tại châu Á chủ động đa dạng hóa nguồn cung và triển khai các biện pháp phòng ngừa trước biến động từ thị trường năng lượng quốc tế.

Trong ngắn hạn, sự gia tăng các tuyến vận chuyển đường dài từ Mỹ sang châu Á có thể tạo thêm áp lực lên chi phí vận tải và hạ tầng logistics, đồng thời góp phần định hình lại bản đồ thương mại dầu thô toàn cầu.

Sản lượng dầu thô từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư (bao gồm những nhà cung cấp quan trọng nhất thế giới) đã giảm 57% so với trước thời điểm xung đột diễn ra, theo các nhà phân tích của Goldman Sachs.

Ngay cả sau khi eo biển được mở cửa hoàn toàn, quá trình phục hồi cũng có thể mất nhiều tháng. "Sự phục hồi có thể chỉ diễn ra một phần sau thời gian đóng cửa kéo dài", Goldman viết trong bản báo cáo vào tuần trước.