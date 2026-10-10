Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí toàn bộ khách hàng 3 loại cà phê đặc sản tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, hạn trong hôm nay và ngày mai

Đây là sự kiện đặc biệt có sự góp mặt của Trung Nguyên Legend, hướng tới đông đảo khách hàng.

Từ ngày 8/10, Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) trở thành địa điểm diễn ra Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, quy tụ nhiều doanh nghiệp Việt cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tương tác với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, Trung Nguyên Legend, thương hiệu cà phê do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập, cũng góp mặt tại sự kiện với hoạt động mời khách tham quan thưởng thức miễn phí 3 hương vị cà phê. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đưa đến công viên mô hình xe cà phê lưu động Speed Coffee, phục vụ đồ uống kết hợp bánh mì nóng giòn.

Sự xuất hiện của mô hình Speed Coffee tại lễ hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Hình ảnh do Trung Nguyên Legend chia sẻ cho thấy nhiều người xếp hàng chờ trải nghiệm mô hình cà phê này.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Ba loại cà phê được Trung Nguyên Legend giới thiệu miễn phí có gì đặc biệt?

Theo thông tin đăng tải trên fanpage chính thức, Trung Nguyên Legend triển khai hoạt động thưởng thức miễn phí 3 hương vị thuộc dòng cà phê hòa tan rang xay đặc biệt, gồm Trung Nguyên Legend Classic, Cappuccino Hazelnut và Americano.

Đây đều là những sản phẩm đã được doanh nghiệp đưa ra thị trường trước đó, nhưng có đặc điểm hương vị khác nhau, phù hợp với nhiều thói quen thưởng thức cà phê.

Trong đó, Trung Nguyên Legend Classic là sản phẩm cà phê hòa tan rang xay 3 trong 1, có vị đậm đà, kết hợp giữa cà phê, đường và bột kem. Theo bản tự công bố sản phẩm của Trung Nguyên Legend năm 2023, thành phần có cà phê hòa tan Robusta, cà phê rang xay nhuyễn cùng một số nguyên liệu khác. Sản phẩm hướng đến những người quen uống cà phê có vị đắng kết hợp ngọt béo.

Trong khi đó, Cappuccino Hazelnut mang phong cách khác biệt khi kết hợp vị cà phê với hương hạt phỉ. Theo giới thiệu từ Trung Nguyên Legend, loại cà phê này có vị béo bùi, đi kèm lớp bọt sữa mịn. Thành phần sản phẩm đóng gói có đường, bột kem, cà phê hòa tan, cà phê rang xay nhuyễn và hương Hazelnut tổng hợp.

Khách hàng được mời miễn phí 3 loại cà phê của Trung Nguyên Legend (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Khác với hai sản phẩm trên, Trung Nguyên Legend Americano phù hợp với những người yêu thích cà phê đen. Theo hồ sơ công bố, sản phẩm có thành phần gồm 91% cà phê hòa tan, 8,5% cà phê rang xay nhuyễn, không có đường trong công thức. Người dùng có thể thưởng thức nguyên bản hoặc thêm đường tùy khẩu vị.

Đáng nói, chương trình trải nghiệm miễn phí được tổ chức ngay tại không gian công cộng, giúp khách tham quan có dịp tìm hiểu và so sánh các hương vị trước khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Theo thông báo của Trung Nguyên Legend, khách có thể tìm đến gian hàng B4, khu vực cổng Hai Bà Trưng, hoặc xe Speed Coffee D5, gần cổng Võ Thị Sáu tại Công viên Lê Văn Tám. Doanh nghiệp chưa công bố cụ thể số lượng cà phê miễn phí, giới hạn nhận của mỗi khách hay khung giờ phục vụ riêng.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Bên cạnh cà phê miễn phí là mô hình xe bán bánh mì nóng giòn

Không chỉ gây chú ý bởi hoạt động mời khách thưởng thức cà phê, Trung Nguyên Legend còn giới thiệu mô hình Speed Coffee tại lễ hội. Đây là hình thức kinh doanh được doanh nghiệp triển khai tại TP.HCM từ tháng 8/2026.

Speed Coffee sử dụng những chiếc xe tải nhỏ, có phần thùng phía sau được thiết kế thành quầy phục vụ. Xe được bố trí mái che, khu vực pha chế và có thể kết hợp bàn ghế gấp gọn để khách hàng ngồi lại thưởng thức.

Điểm khác biệt nằm ở thực đơn tương đối tinh giản, tập trung vào cà phê và bánh mì, thay vì nhiều nhóm đồ uống như tại các cửa hàng cà phê thông thường.

Thực đơn đồ uống gồm cà phê đen, cà phê sữa và bạc sỉu dạng chai mang đi, với mức giá từ 25.000–33.000 đồng. Bên cạnh đó là hai lựa chọn bánh mì gà nướng và bánh mì thịt, có giá lần lượt 30.000 đồng và 35.000 đồng.

Mô hình Speed Coffee mới của Trung Nguyên (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao được tổ chức từ ngày 8–11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, phường Tân Định, TP.HCM, với chủ đề "Tự hào và tiếp nối".

Sự kiện đánh dấu hành trình 30 năm của chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, từ năm 1996 đến năm 2026, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và gặp gỡ người tiêu dùng.