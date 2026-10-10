Kiểm tra xe tải lúc 12h20, công an phát hiện bất thường trong 7 thùng phi và 3 rổ nhựa

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe tải chở 820kg lòng lợn bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch trên Quốc lộ 2.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Bình Nguyên phát hiện một xe ô tô vận chuyển 820 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng Nhân dân, khoảng 12h20 cùng ngày, tại Quốc lộ 2, đoạn qua thôn Sơn Phổ, xã Bình Nguyên, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Bình Nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 99C-215.xx.

Tang vật thu giữ được trên xe ô tô tải. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 820 kg lòng lợn chứa trong 7 thùng phi nhựa và 3 rổ nhựa. Số lòng lợn trên bốc mùi hôi thối, có ruồi bám trên bề mặt. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số hàng hóa này.

Làm việc với Tổ công tác, lái xe Đ.B.M. (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Bắc Ninh) khai nhận đã thu mua số lòng lợn tại một số cơ sở giết mổ ở xã Tiến Thắng, Hà Nội và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ để vận chuyển về làm thức ăn nuôi cá.

Lực lượng Công an làm việc với tài xế xe tải. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện, tang vật và hồ sơ vụ việc cho Công an xã Bình Nguyên tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về kiểm dịch, nguồn gốc sản phẩm động vật; không thu mua, vận chuyển, sử dụng sản phẩm động vật ôi thiu, không bảo đảm an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ