Ông chú Viettel đang 'tặng' mỗi thuê bao 50.000, bạn đã nhận chưa?

Sáng 17/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về việc một số thuê bao Viettel được tặng 50.000 đồng. Người đã nhận thì chia sẻ rôm rả, người chưa thấy thì bắt đầu kiểm tra, thậm chí hỏi nhau cách để được nhận quà của “ông chú Viettel”.

Theo tìm hiểu, đây là chương trình hỗ trợ từ Viettel nhằm khuyến khích người dùng hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 theo Thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một người dùng được Viettel tặng 50.000 đồng theo chương trình khuyến mãi khi xác thực thông tin thuê bao

Theo quy định, mỗi thuê bao cần bổ sung và xác thực 4 trường thông tin gồm: Số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh khuôn mặt. Dữ liệu sẽ được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo độ chính xác, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác và tăng cường an toàn cho người dùng.

Viettel đã chủ động rà soát toàn bộ thuê bao đang hoạt động và gửi tin nhắn thông báo đến những khách hàng cần cập nhật. Với các thuê bao đã xác thực qua căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào và vẫn sử dụng dịch vụ bình thường.

Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Viettel Cần Thơ, cho biết việc xác thực không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn giúp bảo vệ quyền lợi chính người sử dụng. Do đó, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ, nhân lực và triển khai đa kênh để hỗ trợ người dân.

Người dùng có thể tự thực hiện tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, chỉ mất khoảng 3 phút. Song song đó, hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch và các điểm hỗ trợ tại UBND xã, phường luôn sẵn sàng hướng dẫn, đặc biệt là với những người chưa quen thao tác công nghệ. Nhân viên Viettel cũng đã được bố trí tại toàn bộ xã, phường trên địa bàn để hỗ trợ trực tiếp, kể cả ở khu vực vùng xa.

Người dùng Viettel có thể tự xác thực thông tin tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, chỉ mất khoảng 3 phút

Đáng chú ý, để khuyến khích người dân hoàn tất sớm, Viettel triển khai chương trình tặng 50.000 đồng vào tài khoản cho các thuê bao thực hiện xác thực đúng thời gian quy định - chính là lý do khiến mạng xã hội những ngày qua “xôn xao”.

Doanh nghiệp cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, không truy cập các đường link lạ, bởi toàn bộ quá trình xác thực đều miễn phí và được thực hiện qua các kênh chính thức.

Việc chủ động cập nhật thông tin không chỉ giúp duy trì liên lạc ổn định mà còn góp phần bảo vệ người dùng trong môi trường số. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, xác thực sinh trắc học thuê bao được xem là bước đi cần thiết để xây dựng hệ sinh thái viễn thông minh bạch và an toàn hơn.