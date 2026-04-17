Tất cả người dân chú ý: Cách kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa nhanh nhất

Kể từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức được áp dụng, đặt ra yêu cầu mới trong việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Quy định này được xem là một bước siết chặt quản lý SIM đăng ký sai thông tin, qua đó góp phần hạn chế SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối và các thủ đoạn lừa đảo qua viễn thông.

Trong bối cảnh nhiều người lo ngại phải đến trực tiếp điểm giao dịch để kiểm tra thông tin thuê bao, cơ quan chức năng và các nhà mạng cho biết người dùng hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra tại nhà bằng cách đơn giản qua tin nhắn.

Tra cứu bằng tin nhắn gửi tổng đài 1414

Người dùng có thể kiểm tra số điện thoại của mình đã đăng ký, xác thực đúng thông tin hay chưa bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB số căn cước công dân hoặc TTTB số CMND 9 số, sau đó gửi đến 1414. Đây là dịch vụ miễn phí và được áp dụng với toàn bộ nhà mạng.

Sau khi gửi tin nhắn, hệ thống sẽ phản hồi các dữ liệu cơ bản như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ tùy thân và danh sách các thuê bao đang đứng tên theo số giấy tờ đó. Nếu nội dung phản hồi trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân gắn chip, người dùng có thể hiểu rằng thuê bao đã được đăng ký đúng chủ sở hữu.

Ngược lại, nếu thông tin hiển thị có sai lệch hoặc số thuê bao vẫn đang gắn với chứng minh nhân dân 9 số cũ, người dân nên sớm liên hệ nhà mạng để cập nhật lại hồ sơ.

Có thể kiểm tra thêm trên ứng dụng VNeID

Bên cạnh hình thức nhắn tin, người dân cũng có thể theo dõi thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID. Theo lộ trình triển khai, từ ngày 15/4, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt, thay vì đồng loạt cùng lúc, do số lượng thuê bao cần xử lý rất lớn.

Để kiểm tra trên VNeID, người dùng mở ứng dụng, vào mục Ví giấy tờ, chọn Số điện thoại, sau đó thực hiện xác thực bằng mã passcode hoặc sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt. Sau bước này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách số điện thoại đã được tích hợp.

Mục Số điện thoại trong phần Ví giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: VGP

Nhà mạng hỗ trợ cả người không dùng smartphone

Đại diện các nhà mạng cho biết sẽ có phương án riêng đối với nhóm thuê bao không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản VNeID. Những trường hợp này sẽ được phân loại để hỗ trợ theo hình thức phù hợp, kể cả hỗ trợ trực tiếp nếu cần.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng của từng nhà mạng để được kiểm tra và hỗ trợ chi tiết hơn.

Việc chủ động kiểm tra sớm giúp người dân biết thuê bao của mình có cần cập nhật hay không, tránh mất thời gian đi lại hoặc chờ đợi tại các điểm giao dịch trong giai đoạn quy định mới bắt đầu được triển khai.